Anses: cómo acceder a la Tarifa Social de Gas tras los cambios en la segmentación de subsidios

Se trata de un beneficio para quienes les dificulte pagar mensualmente este servicio.

Fuente: diario Nuevo Día

El bolsillo argentino está siendo fuertemente golpeado por la creciente inflación, y entre los servicios que más están subiendo se encuentra el gas. Para intentar contrarrestar este aumento, hay quienes pueden acceder a la tarifa social que otorga Anses, aunque el Gobierno anticipó que habrá una modificación en los criterios de su segmentación.

La fragmentación de la tarifa del servicio de gas natural será determinada mediante la aplicación de una Canasta Básica Energética, debido a la «nueva conceptualización» de los subsidios. Este particularmente tendrá un «traslado gradual» a lo largo de tres meses (a partir del 1° de febrero) del precio mayorista a la factura final.

Quiénes pueden acceder a la tarifa social de gas

La tarifa social de gas, al igual que el resto, fue creada para que aquellas personas en situación de vulnerabilidad puedan pagar a un precio más bajo los servicios públicos. Dicho beneficio alcanza a algunas personas:

Jubilados y pensionados.

Trabajadores en relación de dependencia

Monotributistas

Que cobren programas sociales

Personal de casas particulares

Monotributistas sociales

Que cobran la Prestación por Desempleo

Que cobran la Pensión Honorífica para Veteranos de la Guerra

Que cobran una Pensión No Contributiva

Que cuenten con el Certificado Único de Discapacidad (CUD)

Pero, además, hay que cumplir con una serie de requisitos:

Tener actualizados los datos personales y los de tu grupo familiar (madre, padre, hijo/tenencia y cónyuge/conviviente) en Anses.

Ser titular del servicio de gas natural. Si no tenés la factura a tu nombre, podés pedir la Tarifa Social provisoria.

Si ya realizaste el cambio de titularidad, deberás dejar pasar 30 días para volver a realizar una solicitud de Tarifa Social con el nuevo número de suministro a tu nombre.

Solo pueden solicitar tarifa social de gas los usuarios residenciales (debe estar indicado en la factura).

Los ingresos de la persona titular del servicio de gas no debe superar 2 salarios mínimos, vitales y móviles. Se consideran los ingresos brutos (sin descuentos). Este requisito no aplica para las personas que tengan un CUD vigente. No se sumarán los ingresos correspondientes a la Pensión Honorífica para Veteranos de la Guerra.

No tener un vehículo con menos de 10 años de antigüedad. Este requisito no aplica para las personas que tengan un CUD vigente.

No poseer más de un inmueble.

No poseer aeronaves ni embarcaciones de lujo.

Cómo acceder a la tarifa social de gas

Para acceder a la tarifa social del gas, al cumplir con los requisitos anteriores, se debe llamar al 0-800-222-7376 de lunes a viernes, atienden entre las 8:00 y las 20:00 horas. Otra opción es acceder a través de la página de Anses o desde la app Mi Anses.