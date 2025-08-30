ANDIS: ¿Van a continuar dando de baja?. El interés por la caja, en medio de los recortes del gobierno nacional

La periodista Noelia Barral Grigera brinda información precisa sobre la crueldad con la discapacidad en Argentina en la administración Milei y el renunciado Spagnuolo y su sistema de bajas masivas de pensiones. En este, su relato, Barral Grigera aporta datos por demás interesantes, luego del cimbronazo causado por el renunciado Spagnuolo, amigo y abogado del presidente

Hablamos de cómo fue diseñado el sistema de auditaría con el objetivo de que justamente los las personas con discapacidad, bueno, se vean obstaculizadas en la posibilidad de responder a esa situación a la auditoría y así ir dando de baja pensiones. ¿Por qué?,

Porque les mandaban la carta documento o el telegrama a direcciones en donde no estaban, no lo citaban en lugares para hacer la revisión o la auditoría a muchos kilómetros de sus domicilios y demás. De esa manera el gobierno logró dar de baja 100.000 pensiones y tenía ahí en revisión un 40% de la de las pensiones restantes, así que podría haber avanzado mucho más en dar de baja o suspender más pensiones.

Estuve hablando ayer (viernes) con trabajadores de la Agencia Nacional de Discapacidad. Me contaron que cuando el el gobierno, cuando Spagnuolo, que él, de hecho, en los audios reconoce que fue una idea de él, que se le ocurrió a él este sistema de auditorías para terminar dando de baja las pensiones.

Cuando Spagnuolo inicia este proceso, muchos trabajadores de la Agencia Nacional de Discapacidad de carrera de años ahí adentro, se empezaron a resistir a hacer parte de el armado de las notas del envío de la de una estrategia que estaba claramente orientada a dar de baja pensiones. Entonces, ¿qué hace Spagnuolo? Arma una un grupo aparte con los que sí aceptaban colaborar con este plan y los recompensa.

A los jefes que aceptaban colaborar con esta idea, con esta estructura, les asigna mayor cantidad de unidades redistributivas, las unidades son más plata que vos podés usar discrecionalmente. De hecho, Karina Milei el año pasado había sido noticia porque la Secretaría General de la presidencia aumentó en un 400% la cantidad de unidades redistributivas que tenía.

Y a los empleados que aceptaban colaborar con esto es les garantizaba el home office al 100%. No tenía que ir nunca a la oficina. Esto por supuesto, empezó a generar muchísimo malestar adentro de la Agencia Nacional de Discapacidad y termina haciendo eclosión con este escenario que estamos atravesando.

El miércoles el nuevo interventor designado por el gobierno, Alejandro Vilches, fue a la Agencia Nacional de Discapacidad, estuvo hablando con los trabajadores, con algunos directivos de áreas, extraoficialmente les prometió que van a suspender el tema de las auditorías, que se corta acá, que no van a seguir avanzando en intentar dar de baja eh más cantidad de pensiones.

Vilvches dijo que se podría haber hecho mejor, que si quieren terminar de hacer la auditoríalo pueden hacer cruzando a las personas que tienen certificado único de discapacidad con las personas que tienen pensión, que no son dos cosas que no necesariamente tienen que ir de la mano, pero si vos lo mirás hay un 1.400.000 certificados únicos de discapacidad y 1.200.000 pensiones, así que ahí puede dar una un panorama sobre qué pensiones tienen que mirar con más detalle, si es que efectivamente quieren hacerlo. El nuevo titular de la ANDIS se mostró abierto, dispuesto a terminar con el tema de las auditorías, lo cual permitiría una suerte de alivio respecto de qué va a pasar con esto.

Yo les preguntaba a los trabajadores del ANDIS que hablaron conmigo ¿Qué creen que va a hacer el gobierno más allá de esta situación temporal en la que dicen cortan con las auditorías? Y ellos me decían dos cosas. Primero, creen, -esto es son hipótesis de los trabajadores y me parecen atendibles-, que todo este escenario le va a permitir al gobierno trasladar y sacarle la autarquía a la ANDIS y dejarla abajo del Ministerio de Salud al mando de Mario Lugones. Y yo les pregunté, «¿Por qué eso es importante?

ANDIS es el tercer presupuesto a nivel nacional. Hace hasta obra pública porque tiene la posibilidad de que si un club, una escuela necesita adaptarse para personas con discapacidad, la ANDIS le puede asignar presupuesto para esas adaptaciones.

¿Qué cambia eso? Me decían, «Bueno, la ANDIS es el tercer presupuesto a nivel nacional. Hace hasta obra pública porque tiene la posibilidad de que si un club, una escuela necesita adaptarse para personas con discapacidad, la ANDIS le puede asignar presupuesto para esas adaptaciones. Si lo capta salud, bueno, quedará todo en la misma bolsa y después no sabés qué va para discapacidad, qué va para otros destinos. Y la ANDIS tiene tierras y terrenos muy apetitosos en zonas muy caras de la ciudad de Buenos Aires y tienen temor de que también haya ahí una mirada inmobiliaria de que esas tierras se le quiten al organismo y sean invertidas para otro uso.

