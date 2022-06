Ana María Ianni insiste en mejoras de pasos fronterizos y tierras para El Chaltén

La Senadora Nacional Ana María Ianni presentó iniciativas parlamentarias para dotar de infraestructura a los pasos fronterizos patagónicos, y para lograr la urgente ampliación del ejido urbano de la localidad de El Chaltén.

Fuente: Tiempo Sur

Ambos proyectos de comunicación fueron presentados en el Senado de la Nación para su tratamiento. El primero de ellos tiene por objetivo la reasignación y ejecución en el presupuesto de una partida destinada a un plan de mejoras en la infraestructura de los pasos fronterizos de la Región Patagónica, con especial consideración por su urgencia, de los pasos Dorotea y Rio Don Guillermo.

Al respecto, la Senadora manifestó que “se trata de una representación de una iniciativa que había sido ingresada en el año 2020 y que al no haberse tratado oportunamente perdió vigencia, por eso volvimos a presentar el proyecto”. Y añadió: “Es un tema del que me estoy ocupando personalmente desde hace muchos años dado que conozco la problemática y la urgencia de la situación. Por esa razón hemos realizado también gestiones ante el Ministerio de Seguridad de la Nación habiendo logrado en su momento que se proyecten y se contemplen las obras de infraestructura en el presupuesto, un presupuesto que el 17 de diciembre de 2021 la oposición votó en contra por lo que no se pudo avanzar con lo que estaba previsto allí. Actualmente hemos retomado las conversaciones con el nuevo Ministro dado que es el área de Seguridad la que tiene competencia sobre estas cuestiones”.

“Aclaro esto – agregó Ianni – porque parece que hay legisladores que se acuerdan ahora de abordar este tema pero olvidan, por ejemplo, que cuando tuvieron la oportunidad de ayudar al sector turístico con una Ley de Sostenimiento y Reactivación de la actividad votaron en contra y judicializaron la sesión”.

Asimismo, y atendiendo las inquietudes manifestadas por vecinos de la joven localidad de El Chaltén, Ianni avanzó con la presentación de una iniciativa que permita arribar a un acuerdo entre la Administración de Parques Nacionales, la provincia de Santa Cruz y la Municipalidad de El Chaltén para dar solución al déficit habitacional y la imposibilidad de muchos pobladores de acceder a una vivienda digna.

“La ampliación del actual ejido urbano daría una respuesta a esta situación que genera una profunda desigualdad hacia quienes hoy por hoy no pueden acceder a un techo y muchas veces tienen que verse forzados a instalarse en algún terreno en forma ilegal y precaria. Es una preocupación que también me expresó el Intendente con quien estamos permanentemente en conversaciones, y que en esta instancia elevamos a nivel nacional” explicó la Senadora Ianni.

Cabe recordar que desde su creación en el año 1985, la población de El Chaltén crece constantemente, y dadas las características climatológicas de la región, vuelve a esta situación especialmente atendible.

Proyectos de Declaración

En otro orden de temas, la Senadora Ana María Ianni presentó una iniciativa que expresa su repudio por la designación del Diputado Nacional Gustavo Santos como Director Regional para las Américas por parte de la Organización Mundial de Turismo. “Es un hecho que desde lo institucional y político, merece serios cuestionamientos y una profunda revisión” dice el texto del proyecto y detalla los fundamentos por los cuales “la designación del Diputado Santos al frente de la Comisión Regional para las Américas generará un impacto sumamente negativo para el desarrollo turístico de nuestro país y de toda la región”.

Asimismo, se presentaron iniciativas parlamentarias para destacar la participación en las “Olimpiadas de Matemáticas del Cono Sur” del estudiante santacruceño Ignacio Naguil en representación de nuestro país, a realizarse entre el 4 y 9 de agosto del corriente año en la ciudad de Temuco, Chile, y la trayectoria deportiva y el Premio “Jorge Newbery” de Plata que recibió el pasado 24 de mayo la judoca santacruceña Valentina Bonfanti, que representó a la Argentina en las Sordolimpiadas 2021, desarrolladas en Caxias Do Sul, Brasil, del 1° al 15 de mayo del 2022 obteniendo una medalla de bronce.

En tanto, en otro proyecto la senadora expresó su beneplácito por el 50° aniversario del Aeroclub “Lago Argentino” de El Calafate, celebrado el pasado 3 de mayo del corriente año.