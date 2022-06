Ana Ianni: “La inflación es un flagelo que sufrimos y debemos combatir”

La Senadora por Santa Cruz se refirió a la sesión encabezada por Cristina Fernández y Juan Manzur, donde el Jefe de Gabinete presentó el informe de gestión. También apuntó contra Rosenkrantz por sus dichos sobre las necesidades y derechos.

Fuente: Tiempo Sur

El Congreso estuvo en el centro de la escena política a nivel nacional este jueves, luego que Juan Manzur, jefe de Gabinete del Gobierno Nacional, realizó la presentación del informe del Poder Ejecutivo. Dicha sesión estuvo presidida por la vicepresidenta Cristina Fernández. En su primer informe ante la Cámara Alta, Manzur explicó que «el índice mensual de la actividad económica lleva 13 meses consecutivos de crecimiento interanual» y afirmó que hubo «una recuperación generalizada» en diversos sectores como el comercio, la industria y la construcción.

«En 2021 la economía argentina se expandió 10,3 por ciento. Se recuperó en un solo año el impacto de la pandemia en el aparato productivo. El descenso había estado en el orden del 9 por ciento, la caída del PBI y esa dinámica virtuosa continúa en lo que va del año», añadió. Pero uno de los temas que esperaban escuchar los legisladores nacionales fue la cuestión de la inflación: la suba de precios y la devaluación del peso argentino no ha hecho más que golpear el bolsillo de los ciudadanos, con precios en góndolas cada vez más caros. En este marco, la senadora Ana María Ianni (FDT) fue entrevistada por TiempoSur, donde habló tras el discurso de Manzur y analizó la situación nacional.

Declaraciones

“La verdad que cumplió con el mandato que le da la Constitución, es un placer encontrar del otro lado, una persona abierta al diálogo respectiva a los senadores y senadoras, también sobre lo que se ha hecho y lo que falta por concretar y mejorar en el ámbito de las acciones del Gobierno Nacional”, sostuvo Ianni en primer lugar.

El Jefe de Gabinete ratificó el compromiso de reducir «paulatina y muy progresivamente» el déficit de financiamiento y destacó el compromiso del Gobierno Nacional de recuperar el valor de los ingresos reales de los trabajadores argentinos «con paritarias que superen la inflación».

También asumió que la suba de precios «es el principal tema» que Argentina debe atender y que «la inflación es un fenómeno propio de larga data que tiene múltiples razones» en Argentina.

Tras esto, Ianni indicó a este medio que “la inflación es un flagelo que padecemos y debemos combatir entre todos. Es lo primero que se dijo. Por lo tanto, sabemos que de todas las decisiones que se están tomando, se reconoce como un problema que hay que abordar con intensidad, nos debe preocupar y unir a todos, tener herramientas que se hagan que los precios no vayan por arriba de la calidad de vida de la gente”.

“Es un problema que venimos diciendo hace mucho tiempo en este contexto de imponer y hacer entender aquellos que ganan más y especulan”, recalcó.

Deuda con el FMI

Aprobado en la Cámara Alta por 37 votos a favor y 31 en contra el pasado 12 de mayo, comenzaron a discutir esta semana en Diputados el proyecto para crear un fondo para pagarle al FMI con dólares fugados. “Ojalá que podamos seguir con esta creación del fondo con dinero que ha habido y se encuentra fuera del país y las declaraciones del pago de impuestos pertinentes que paguen la deuda contraída por el gobierno de Mauricio Macri”

El proyecto, elaborado por el senador oficialista Oscar Parrilli, también tiene giro a la comisión de Presupuesto y Hacienda, por lo que no se descarta que en los próximos días se decida incorporar a ese cuerpo de trabajo a la jornada del miércoles.

El pasado 12 de mayo el proyecto fue avalado por 37 votos positivos del Frente de Todos y un par de aliados, contra 31 negativos de Juntos por el Cambio y otros monobloques.

El texto de la iniciativa establece que el fondo será constituido en dólares estadounidenses y tendrá vigencia hasta que se produzca la cancelación total de la deuda con el FMI.

Desigualdad

La entrevista fue realizada en el marco del 3 de junio, el Ni Una Menos y la reivindicación de la lucha de las mujeres y disidencias. “Se tiene que dar un fuerte trabajo en el reconocimiento laboral. No puede ser que al día de hoy las mujeres terminen cobrando menos por las mismas funciones que un hombre. Es un día especial y vamos a seguir poniendo en agenda esto, como así también el impuesto rosa, que no es más que cobrarle a la mujer trabajadora un plus por productos que para hombre cuestan menos”, alertó Ianni.

Por último y para cerrar, coincidió con los dichos de la gobernadora Alicia Kirchner, quien repudió a Carlos Rosenkrantz, juez de la Corte, quien dijo que “detrás de cada necesidad no puede haber un derecho”.

“Coincido con Alicia, el Juez sale a defender su postura de una persona alta cortesana que nunca ha tenido necesidades”, expresó.