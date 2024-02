Ana Ianni: “Hemos colaborado como bloque, pero no se dejan ayudar”

La diputada nacional habló con TiempoSur para referirse al “fracaso legislativo” del oficialismo y la defensa de los intereses de los patagónicos. “Nos mantuvimos firmes y unidos para defender el derecho de nuestras provincias ante el avance de la Ley Ómnibus”, expusieron los legisladores de la región.

Fuente: diario Tiempo Sur

El oficialismo tuvo el último martes su primer revés en el Congreso: al no lograr los acuerdos necesarios para aprobar en particular artículos clave de la Ley Ómnibus y verse obligado a devolverla a comisiones en el medio de la votación, cuando siete de los primeros trece puntos puestos a consideración no reunieron la cantidad de votos necesarios para su aprobación. Según el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Diputados, el trámite vuelve a su punto de inicio. Formalmente, las comisiones deberán volver a considerar el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo y emitir un nuevo dictamen.

En este contexto, TiempoSur dialogó con la diputada nacional por Santa Cruz, Ana María Ianni, quien en primer término manifestó que “sabíamos que la votación particular iba a ser una carnicería de la ley, ya que representa todo contrario a lo que uno puede sostener cuando representa la pueblo”, y coincidió con varios legisladores que han comentado que “ha sido una derrota del oficialismo y un fracaso parlamentario del tratamiento de un proyecto que, como denunciamos desde el inicio, ha tenido amplias irregularidades. Lo que mal empieza, mal termina”.

Respecto a la postura asumida por los legisladores de UxP, remarcó que “hemos colaborado, como bloque participamos del plenario, debatimos 3 semanas un proyecto que ni siquiera estaba en el temario, pero no se dejan ayudar y los que se han mostrado dialoguistas también van a cuidar sus intereses”.

Respecto la defensa de los intereses de la provincia y la región, valoró el encuentro mantenido con legisladores de la Patagonia, donde, diputados y senadores de la región celebraron la vuelta a comisión del proyecto de ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos: “El camino de la prepotencia y las descalificaciones tenía que terminar sin ley”. Además, mediante un comunicado volvieron a solicitar a la presidencia del Senado la convocatoria a sesión para tratar el decreto de necesidad y urgencia que había pedido el bloque de Unión por la Patria.

“Nos mantuvimos firmes y unidos para defender el derecho de nuestras provincias ante el avance de la Ley Ómnibus”, sostuvieron al hacer un repaso de los logros del debate: “La modificación de la Ley de Pesca, el desfinanciamiento a la actividad turística (desconociendo los logros de la Ley Nacional de Turismo), la eliminación de los subsidios de la zona fría (que implicaban un tarifazo criminal), el avance sobre la Ley de Bosques y Glaciares, la privatización de empresas que operan en nuestro territorio como YCRT, Aerolíneas Argentinas y Arsat, entre otras, la propuesta sobre los Parques Nacionales, la imposición de retenciones a las economías regionales, el cambio en la Ley de Tierras y las propuestas en materia de hidrocarburos, son solo algunas de las propuestas que denunciamos como ‘perjudiciales’ para los habitantes de la Patagonia”.

Respecto a la postura asumida, Ianni dijo: “Para nosotros es valioso como legisladores. Lo primero que hicimos fue reunirnos para empezar a poner la voz en alto. Vamos a seguir defendiendo los intereses de nuestra provincia y la región. Ojalá que de esto que sucedió ayer en diputados, el presidente tome nota. No le está yendo bien en el diálogo legislativo y en las relaciones con la ciudadanía”.