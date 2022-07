Amplio respaldo y expectativa por las primeras medidas de Batakis

Los anuncios realizados este lunes por la mañana por la ministra de Economía, tendientes a lograr el equilibrio fiscal y la decisión de mantener las metas acordadas con el FMI, fueron destacados por el Presidente, funcionarios, dirigentes sindicales, legisladores y empresarios.

Fuente: Télam

Las primeras medidas de la ministra de Economía, Silvina Batakis, tendientes a lograr el equilibrio fiscal y la decisión de mantener las metas acordadas con el FMI, generaron respaldo y expectativa de distintos sectores que esperan un ordenamiento macroeconómico.

Los anuncios realizados este lunes por la mañana fueron destacados este mediodía por el presidente Alberto Fernández, que al participar de una recorrida por obras públicas en el partido bonaerense de Berazategui, instó a «que todos los mercados entiendan que Argentina está dispuesta a controlar el gasto público, seguir en el camino de controlar del déficit fiscal, paulatinamente».

«Buscamos que no se convierta en un ajuste que dañe a la gente, y dar una señal clara que estamos seguros de que el dólar que estamos proponiendo para las exportaciones tiene un valor adecuado y no nos vamos a mover de esa celda», dijo el presidente sobre la orientación de las medidas.

En similar sentido, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, afirmó que «las medidas son las que viene sosteniendo el Gobierno nacional hace tiempo, así que lo que ha hecho es ratificar un rumbo ya adoptado. Que hay que tender al equilibrio fiscal lo ha anunciado el presidente hace tiempo».

«El cambio de ministro no cambia el programa económico», dijo Moroni al entender que la nueva titular del Palacio de Hacienda apunta a «un ordenamiento respecto a los recursos efectivos del Estado, que es muy razonable» y que «no es una política de ajuste».

A su turno, el presidente del Banco Central (BCRA), Miguel Pesce -quien estuvo junto a la ministra en la conferencia de prensa de este lunes a la mañana-, señaló que hay «una situación compleja» en la economía debido al encarecimiento de la energía por la guerra en Ucrania, y afirmó que «los que pregonan los grandes ajustes, los que pregonan las devaluaciones, los que pregonan que es necesario el sufrimiento para salir de esta situación, se equivocan».

«Donde ha sido clara la ministra es en la importancia de la solidez fiscal, el rol del Estado y cumplir los compromisos que hemos asumido y eso es suficiente para atravesar la situación en la que nos encontramos», dijo Pesce,

Por su parte, la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont, entendió que las medidas anunciadas por la ministra Batakis, son de “responsabilidad política y cuentan con el respaldo de toda la coalición de Gobierno» porque «apuntan hacia el ordenamiento de las cuentas fiscales en un escenario muy crítico a nivel internacional con aumentos de precios generalizados en los alimentos y logística que nos impactan plenamente”..

«Tenemos músculo para seguir administrando una situación muy difícil y ordenar el desequilibrio tanto en relación con las divisas como con los gastos del sector público» para lograr «amortiguar los efectos sobre los sectores más vulnerables», agregó.

Con tono crítico hacia las medidas formuladas este lunes, el diputado nacional y secretario general de la CTA, Hugo Yasky, dijo que la ministra Batakis «eligió hoy dar señales al mercado» y que en ese marco, «dejó de lado las otras señales, que nuestro pueblo está aguardando, y que quienes formamos parte del Frente de Todos y representamos los intereses de los trabajadores y jubilados, vamos a reclamar de distintas maneras, hasta que logremos una recomposición de los salarios, que por la urgencia tiene que ser a través de un aumento de suma fija».

Para eso tenemos que poner nuestro reclamo en la calle, poniendo en la mira a los grandes formadores de precio, a los que en este momento, están queriendo desestabilizar para condicionar al Gobierno», sostuvo Yasky en un comunicado.

«Hemos resuelto en el Congreso de la CTA, iniciar una serie de movilizaciones en todo el país para pelear por en salario básico universal, por el impuesto a la renta extraordinaria y para que la deuda la paguen los que la fugaron», completó el dirigente.

Por su parte, el director del Banco Central (BCRA) Agustín D´Attellis, destacó que «todas estas señales son para calmar al mercado y mostrarle que la deuda es perfectamente sostenible, que hay orden fiscal y que ese se va a generar un ordenamiento macroeconómico”.

“Después de este descontrol de estos últimos días y de este comportamiento abusivo, la idea es ordenar las cosas desde herramientas específicas como, por ejemplo, desde la Defensa de la Competencia”, dijo D´Attelis al referirse al “avance de la reglamentación” del organismo regulador que prometió este lunes Batakis.

Batakis anunció un conjunto de medidas para tender al «equilibrio fiscal»

Entre los gobernadores, el primero en manifestarse fue el de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, quien reconoció que «hay un problema económico que hay que solucionar y hay poner toda la energía política en eso”, y remarcó que la flamante ministra de Economía usa «el término de equilibrio fiscal, equilibrio financiero, que es una regla de oro: no gastar más de lo que se tiene que gastar”.

«Hemos visto en estos últimos días temor por una posible devaluación, temor por una posible generación de parámetros de desequilibrio inflacionario por mucho más de lo previsto, pero también en muchos casos hemos visto algún grado de especulación, de no querer vender, de no querer poner precio y creo que eso no ayuda”, agregó el gobernador.

Tras los anuncios de Batakis, el diputado del Frente de Todos (FdT) por Entre Ríos Marcelo Casaretto manifestó su respaldo a las medidas, al sostener que «hay que fortalecer la posición fiscal de la Argentina y darle las herramientas para que se consolide la cuestión financiera» y agregó: «La economía real continúa creciendo y generando empleos, y el desafío es que lo haga con un esquema de justicia social».

En tanto, el diputado oficialista Eduardo Valdés sostuvo que la ministra «demostrará que también es fiscalista y que no le gusta trabajar con mucho déficit fiscal», y remarcó que «se basa en la tranquilidad de la economía y en ver cómo se frena la inflación para que la pérdida del poder adquisitivo de los salarios no nos devore».

Desde la oposición, en tanto, la diputada de la UCR Karina Banfi sostuvo que Batakis «quiere tener una semana sin sobresaltos y lleva tranquilidad a los mercados. Sin anuncios concretos», mientras que su par de Evolución Radical Martín Tetaz consideró que «es mentira que en el mundo se haya triplicado la inflación por la guerra, como dijo Batakis» sino que ocurrió «por el boom de estímulos monetarios».

En el sector empresarial, el primero en expresarse sobre las medidas económicas fue el director ejecutivo de Syngenta, Antonio Aracre, quien valoró que hay una «contundente dirección al equilibrio fiscal y a las metas pactadas con el FMI», en las distintas medidas anunciadas por la ministra y entendió que si los anuncios «no calman a los mercados, hay que dudar de la racionalidad económica y empezar a sospechar de prejuicios ideológicos».

Finalmente, el presidente de TN&Platex, Teddy Karagozian, aseguró que «las condiciones están dadas para invertir en el país», al apoyar las nuevas medidas económicas y expresó: «Si mantenemos cierta firmeza en un dólar que con el tiempo deberá subir; si insistimos en la importancia de no incurrir en un aumento del gasto público» y «si subimos las tasas para que sus rendimientos no sean negativos, estaremos yendo en la dirección correcta».