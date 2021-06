AMP Agujero Azul: “Es una zona de interés biológico para nosotros”

La directora de Investigación del INIDEP, Claudia Carozza, habló sobre la participación del instituto en la discusión acerca de la designación del llamado Agujero Azul como Área Marina Protegida, su importancia biológica y geopolítica, como así también sobre las limitaciones que existen.

A fines del año pasado la diputada Graciela Camaño presentó el proyecto de ley de Área Marina Protegida Bentónica “Agujero Azul”, dirigida al estudio científico y a la conservación de la naturaleza, de carácter estricta. Abarca un área de la plataforma por fuera de la Zona Económica Exclusiva, dentro de los límites de la Plataforma Continental Argentina extendida conforme su nueva demarcación.

La propuesta fue tomada por Pampa Azul y se comenzó a trabajar en este cuerpo interdisciplinario; el INIDEP forma parte de las discusiones aportando información biológica y realizando propuestas, a través del Comité de Organización de AMP de Parques Nacionales. Para conocer más sobre las características de esta área, su importancia y la factibilidad de su creación hablamos con Claudia Carozza, directora de Investigación del INIDEP y coordinadora del equipo del instituto que trabaja en este tema (ver Impulsan la protección del Agujero Azul en el Mar Argentino).

REVISTA PUERTO: ¿Por qué se decide generar la AMP de Agujero Azul?

CLAUDIA CAROZZA: Se trató en el ámbito interministerial de Pampa Azul, se consultó y todos emitieron su opinión. Se concluyó que la argumentación científica estaba bien documentada, pero no surgió de un estudio científico, las opiniones fueron posteriores.

RP: ¿La consideran un área de interés?

CC: No es algo nuevo para nosotros. Lo que llaman Agujero Azul es una franja del Frente del Talud, que tiene características particulares, de alta productividad y diversidad. Es objeto de estudio para nosotros desde ese punto de vista y desde hace mucho tiempo. Marcelo Acha, junto con Alberto Piola y Oscar Iribarne, está propulsando una publicación en la que participamos, sobre esta área del Frente del Talud. Ahí se va a reunir toda la información científica disponible y habrá un panorama. Aportaremos todos nuestros datos. pero no van más allá de las 200 millas, porque los observadores no llegan y de las campañas de investigación, salvo calamar que hace unos pocos lances fuera de la Zona Económica Exclusiva, no tenemos información del área propuesta.

RP: ¿Que se protegería en esa área?

CC: En realidad, la propuesta es bentónica, de la información de pesquerías no surge una necesidad de proteger esa zona porque no tenemos datos, sí tenemos todos los datos de lo que pasa de las 200 millas para adentro. Entre los límites del área marina y el área de veda de merluza que está contigua, hay una franja donde la flota va a pescar. Ahí es ecológicamente importante por los cañones submarinos, por los corales de agua fría, es un objeto de conservación, tal como están concebidas las AMP. No surge en este caso como necesidad de proteger una especie comprometida, es una cuestión más ambiental y geopolítica.

RP: ¿De qué información se dispone?

CC: En esa zona tenemos información de varias mareas que ha realizado el instituto oceanográfico español, ellos tienen un informe muy completo de esa área. Se concentra en esa zona lindante con nuestras 200 millas flota española.

RP: ¿Qué van a buscar ahí?

CC: Merluza, abadejo, calamar. El informe se basa en trece mareas o campañas básicamente. Esa es la información con la que nosotros contamos.

RP: ¿Hay más información que esa en Argentina?

CC: Solo lo hecho por España. Si bien el proyecto está en la Cámara de Diputados, pasó por Pampa Azul, por otro lado en el grupo ad hoc se están reuniendo para aportar información, no es que el tema está cerrado ni mucho menos, hay mucho camino por recorrer porque no sabemos mucho del área. En noviembre vamos a hacer una campaña con el Angelescu, estaba programada hace unos años y no se pudo hacer, y ahora con financiación de Pampa Azul que lo definió como área prioritaria de estudia se hará.

RP: ¿Tendría sentido aprobar este año la ley contando con tan poca información?

CC: En realidad, por cómo se definen las AMP, debés tener todos los objetos, los estudios, hay un procedimiento. Es una medida ambiental, el frente del talud que sería uno de los extremos del área marina, es muy importante biológicamente para las especies involucradas en ese sector. Por otra parte, hay un compromiso de Argentina de cubrir un mayor porcentaje de AMP y esto tiene un sentido geopolítico. Lo que veo como positivo es que podría dar un marco para intensificar los estudios en el área porque ahora es objeto de estudio, desde el punto de vista científico es una situación propicia para generar acciones que nos lleven a intensificar las investigaciones en la zona. Quizás a nosotros nos gustaría que fuera concebida de otra manera un AMP, pero en este caso que es casi todo por fuera de nuestra jurisdicción, donde tenemos una presencia de nuestra flota prácticamente nula, lo veo como una oportunidad. El INIDEP tiene proyectado un barco para ir a esas zonas.

RP: El proyecto determina que el AMP sería estricta y si bien dice perseguir una protección bentónica, el carácter de estricto impediría el paso de barcos que con sus artes no tocan el fondo.

CC: Sí, igual más allá de que el proyecto ya fue a Diputados queda mucho por discutir y definir. Para eso está el grupo ad hoc y es probable que se redefinan zonas unas estrictas. Para nosotros es un área ecológicamente importante y desde ese punto lo estamos abordando. El monitoreo también fue una discusión porque se debe garantizar que la vas a poder cuidar, hacer investigación, control y vigilancia.

RP: De hecho, ya existe el reclamo por parte de la comunidad científica de la falta de monitoreo de Yaganes y Banco Burdwood.

CC: Sí, se está hablando de todas esas cuestiones, planificando, viendo con los barcos que tenemos quién puede ir a esas áreas. Nosotros por el momento tenemos los barcos afectados a otras cuestiones, salvo la que haremos de Agujero Azul que ya estaba en nuestro cronograma. Hasta ahí puede llegar nuestro compromiso y en las campañas australes intentaremos acercarnos a Burdwood donde se tiene que poner en marcha el plan de manejo para la zona que no es estricta, porque nosotros vamos a estar afectados en breve.

RP: La zona denominada Agujero Azul que se pretende convertir en una AMP está delimitada dentro de la presentación de los límites de la plataforma continental hecha por la Argentina. ¿Pero fueron analizados por la Comisión Internacional para la Determinación de la Plataforma Continental? ¿Tenemos jurisdicción sobre el lecho marino de esa área?

CC: En la evaluación de la factibilidad del proyecto y su delimitación están interviniendo las áreas competentes de la Cancillería incluida la Consejería Legal, que es la que dictamina sobre esos temas. El proyecto refuerza los intereses soberanos del país sobre la Plataforma Extendida que se aprobó el año pasado, la ONU reconoce hasta la resolución 481 y hacia el sur está pendiente de resolución. Pero por ley nacional es toda Plataforma Continental Argentina.

RP: ¿Está el INIDEP en condiciones de sobrellevar física y materialmente el trabajo que demanda incorporar un nuevo programa de estudio?

CC: Tal como estamos no, estamos todos muy sobrecargados. El INIDEP está en todos los foros de discusión, somos llamados y somos partícipes. Ahora estamos trabajando en el aumento de dotación científica, y el argumento son los nuevos temas en los que estamos involucrados y atraviesan a todos los programas; nuestra función fundamental es asesorar sobre el manejo de los recursos. Estamos teniendo reuniones semanales con la Secretaría de la Función Pública y ya se ha proyectado que deberíamos ser muchos más. La demanda aumenta y hay que alimentar la maquinaria, hoy estamos limitados.

Fuente: Revista Puerto