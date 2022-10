Álvarez Castellano cuestionó accionar de la Subsecretaría de Pesca de la Nación

Considera injustos los sumarios que le impusieron a Conarpesa por exceso de “200 gramos” en los cajones de langostino. Anticipó que tras la Feria de Vigo lo planteará ante las máximas autoridades del Gobierno nacional. Avisó que de mantenerse esas “presiones” frenará inversiones y no saldría a pescar en la próxima temporada.

Fuente: Revista Puerto

El presidente de Conarpesa, Fernando Álvarez Castellano, confirmó su participación en la Feria Conxemar de Vigo, que comienza mañana, y valoró la presencia de las máximas autoridades políticas de Chubut y la ciudad de Puerto Madryn en la exposición internacional más importante a nivel global de productos congelados del mar.

Con fuerte tono crítico, cuestionó medidas de la Subsecretaría de Pesca de la Nación que conduce Carlos Liberman, advirtió que ordenó frenar inversiones que la empresa había iniciado en la provincia de Buenos Aires, y anticipó que evalúa no salir a pescar en la próxima temporada.

En declaraciones al programa ‘Supervivientes’ que conduce Esteban Gallo en FM Del Viento de Puerto Madryn, el empresario español describió la compleja coyuntura económica internacional y su impacto en la industria pesquera argentina.

Álvarez Castellano consideró “importante que el Gobernador de Chubut (Mariano Arcioni) y el Intendente de Puerto Madryn (Gustavo Sastre) estén presentes en la Feria de Vigo. Tengo el privilegio y la posibilidad de juntarme con ellos muchas veces, porque tenemos muy buena relación, y siempre preguntan cómo está la situación; está bueno que vayan allí y vean lo complejo que está el panorama este año”.

El titular de Conarpesa también se refirió a las recientes declaraciones del representante de Chubut ante el Consejo Federal Pesquero. “Escucho a Adrián Awstin decir y tomar conclusiones, en las que algunas estoy de acuerdo y en otras no, pero es una persona con la que se puede discutir con él; es un tipo frontal, nos puteamos y todo. He escuchado cosas que ha dicho últimamente y no estoy de acuerdo, pero es un buen marco (la Feria de Vigo) para sentarse en una mesa y decirle lo que pienso, cada uno tendrá posiciones muy respetables, y está bueno que haya diálogo”, manifestó al señalar que la exposición será un ámbito en el que empresarios y funcionarios podrán cruzar impresiones sobre la situación actual de la industria.

Pandemia, inflación y guerra

Respecto del panorama complejo que afronta el sector exportador pesquero argentino, el dueño de Conarpesa expuso que “antes por un euro te daban 1,15 dólar y hoy por un dólar te dan 0,96 euros; esa devaluación que ha habido del euro, para el caso de nuestros clientes españoles, es como si le hubieran subido un 20% el langostino de entrada, sin que nosotros modifiquemos los precios que vendemos en dólares”, ejemplificó sobre uno de los factores económicos de fuerte incidencia en la pesca.

“Otro tema que afecta ha sido la guerra de Rusia con Ucrania. En toda Europa, por ejemplo, el que pagaba 100 euros de luz, ahora paga 400. Toda la clase media tiene resentidos sus ingresos por el fuerte aumento de sus costes fijos, y cuando tienen que ahorrar por algún lado, el primero que recortan es gastos como salir a comer langostinos”, describió Álvarez Castellano en cuanto a la retracción del consumo de productos premium como el Pleoticus muelleri.

Sostuvo que la pandemia ya pasó, pero ahora los efectos de la guerra impactan fuerte en la economía. “La guerra y la crisis internacional han impactado mucho más negativamente que la pandemia”, comparó. “Los precios se habían recuperado, el langostino de 6 dólares había llegado a 8,5 dólares en Europa y hoy volvió a caer; y es como efecto de la guerra este descalabro a nivel mundial. Estas crisis se saben cuando empiezan, pero nadie sabe cuándo terminarán”, opinó sobre el contexto internacional.

“La Feria de Vigo va a servir para mostrar cómo está la situación”, dijo al tiempo de presagiar que “este año va a ser difícil que alguna empresa argentina exportadora tenga resultados positivos. Firmaría hoy mismo por empatar, no creo que este año vayamos a ganar, más bien creo que voy a perder”, avizoró el empresario pesquero que, en su incursión en la faz deportiva, con su equipo “Conarpesa Rally” compite en el FIA Cross-Country Rally World Cup, y ya tiene confirmada una plaza para correr nuevamente en el Rally Dakar.

Críticas a Liberman

Fernando Álvarez Castellano se ha caracterizado siempre por decir lo que piensa sin medias tintas. Criticó medidas y acciones de la cartera que conduce Carlos Liberman, y anticipó que tras la Feria de Vigo vendrá a Argentina para reunirse con autoridades del Gobierno nacional y plantear formalmente sus quejas.

“El contexto interno tampoco ha sido muy bueno. Hablo de nuestro caso, que también ha sido el caso de otras con las que he hablado, aunque otras empresas prefieren no hablar públicamente, pero a mi me da lo mismo. El manejo de la Subsecretaría de Pesca a nivel nacional, y otra serie de cosas, no están ayudando en nada y las consecuencias se van a ver muy pronto”, advirtió.

En el caso de Conarpesa “vemos que este año ha habido prácticas desde la Subsecretaría de Pesca de la Nación de mandarnos una cuadrilla de inspectores a hacer sumarios. Por ejemplo, tenemos 5 o 6 sumarios de 800.000 pesos, cada uno, por traer cajones con 18 kilos con 200 gramos, de promedio. En los barcos no llevamos básculas, hay cajones de 19 kilos y otros de 15; ellos toman cajones al azar y hacen un promedio, y te ponen un sumario porque trajiste 200 gramos más de promedio del cajón”, cuestionó.

No obstante, aclaró que “siempre nos controlaron y nunca me molestó, y cuando cometí un error lo asumí y pagué. Como en estos casos, lo pague, porque si te allanas, pagas el 50 por ciento, y si no, andá a discutir que lo vas a perder igual y lo tenés que pagar, lo cual es una total extorsión”, consideró el ejecutivo español.

Analiza no hacer la temporada

Álvarez Castellano lanzó una severa advertencia: Conarpesa podría paralizar su flota y no salir a pescar en la próxima temporada.

“Estoy pensando en cuando vuelva a Argentina, hacer una reunión con todos los sindicatos, porque si van a seguir con todo este tipo de manejos, presiones y actitudes, y más como están los mercados, mejor es parar las actividades”, reflexionó al anunciar que analiza “no hacer la temporada y así no me perjudico, ni perjudico a nadie. Pero al final siempre pierden los mismos, pierden los últimos, es decir los trabajadores que no tienen culpa de esto”, dijo.

“Por otro lado, se permiten cosas, como ha habido denuncias públicas, de las que yo no estoy interiorizado que se venda en negro, que se compra en negro, pero eso no importa parece”, comparó en tono irónico. “Importa que yo traiga 200 gramos de más por cajón y castigarme. Yo pago todo en blanco. Y, por otro lado, están las denuncias del señor (Federico) Massoni y de eso nadie se preocupa, pero si vienen a Conarpesa a inventar un sumario por 200 gramos”, refutó al hacer referencia a las denuncias por evasión fiscal que se tramitan en el Juzgado Federal de Rawson.

Asimismo, reveló que “con esas actitudes de funcionarios nacionales, ahora estoy evaluando parar inversiones. En el Puerto Rosales he dicho que paren a ver qué pasa después de Vigo, porque me quiero reunir con quien procesa, explicarle las cosas que me han pasado este año, porque tengo muchas más”, deslizó al señalar que planea exponer esas quejas ante funcionarios de mayor rango en el gobierno nacional.

Ley de Pesca de Chubut

En otro orden de cosas, el presidente de Conarpesa reveló que no ha sido convocado al debate por la modificación de la legislación pesquera. Evitó pronunciarse sobre los borradores que circulan, pero avisó que de aprobarse y hay direccionamiento en la entrega de permisos de pesca, expresará su rechazo, y no descarta ir a la Justicia.

“No sigo de cerca como se está discutiendo. Solo escucho lo que se dice. Yo no estoy de acuerdo con que den permisos nuevos, pero si los dan, quiero saber si tengo el mismo derecho que cualquier otro a tener uno, y eso lo plantearé en su momento”, manifestó.

La Ley de Pesca “la discuten entre los legisladores, la aprueban, ellos son los representantes del pueblo. Luego vendrá la reglamentación y si van a dar permisos direccionados, quiero saber por qué; y si a quienes se lo dieron lo merecen, aplaudiré. Aunque si tengo el mismo o más derecho que esa persona por la cantidad de trabajo que doy, por las inversiones que hago, pues lo voy a reclamar dónde sea, de frente o en la Justicia, pero no me la voy a comer”, anticipó.

Licitación de los permisos

En tanto, sugirió que “otra cosa es si se licitan los permisos, que cada uno vaya y se presente con sobre cerrado, y el que más ponga que se quede con esa licencia. Igual digo que es absurdo levantar la voz hasta tanto no esté aprobada y reglamentada, porque estamos hablando solo de supuestos”, afirmó al evitar polemizar de antemano.

Aclaró que “yo no he estado en ninguna reunión que se tratara este proyecto. Han estado otros, que todos sabemos, de Rawson. Cuando salga la ley sabremos si está hecha o no a medida de alguien. He leído borradores, pero nadie me ha consultado, para eso están los legisladores. Una vez que salga la ley y si hay algo que yo veo que no estoy de acuerdo, claro que lo voy a hacer notar”, concluyó.