Álvarez Castellano alerta por una nueva caída de precios internacionales

Afirma que los mercados muestran signos de lo que se denomina ‘segunda ola’ con posible retracción de consumo, caída de ventas y derrumbe de precios. Dice que hay operaciones que se frenaron. Asegura que la flota congeladora tangonera pescó menos de la mitad que en 2019. No ahorró críticas a la nueva ley de pesca de Chubut.

El presidente de Conarpesa, Fernando Álvarez Castellano, trazó un balance del atípico año 2020 que transitó la industria pesquera cruzada como todas las actividades por el contexto de pandemia. En base a su experiencia señala que aparecen signos en los mercados internacionales que le hacen temer por una nueva retracción de los precios en el arranque de 2021.

El empresario español sostiene que, en caso de darse ese escenario, habrá un contexto de conflictividad con el SOMU más profundo que el de este año, al que calificó como “horrible” respecto de las tensiones laborales registradas en junio.

En declaraciones a Revista Puerto, el titular de Conarpesa cargó duro contra los impulsores de la modificación del andamiaje normativo de la pesca en Chubut, y reiteró que resistirá los embates de un sector de la flota amarilla que monopoliza Puerto Rawson.

Señales de los mercados

“Se cierra un año en el que hemos podido trabajar, pero se ha pescado menos que en 2019 en cuanto a la flota congeladora tangonera. Sin embargo, no soy nada optimista en lo que viene, si bien los precios de los mercados tuvieron alguna recuperación, y Europa retomó la actividad, la gente salió de vacaciones y volvió a consumir pescado, ahora vemos signos de que se viene la segunda ola de coronavirus y puede repetirse lo del inicio de este año”, analizó Álvarez Castellano al repasar la situación de los mercados internacionales.

“Temo que lo que hemos vendido a Europa, ellos no lo van a poder vender todo en las fiestas, y en enero, me da la sensación, que se van a volver a derrumbar los precios”, opinó en función de “lo que estoy viendo y hablando con clientes”.

Reveló que “he tenido operaciones a Alemania y Francia que tenía cerradas y se me han caído, me han pedido de esperar a enero. Otras ventas a Rusia aceptaron una parte y me pidieron postergar otra parte, por lo que huelo que enero será complicado por una posible caída de precios”, sintetizó.

El dueño de Conarpesa interpreta a la luz de esos datos que “podemos estar frente a la segunda ola que también pegará en la pesca. La primera la sobrellevamos, repuntamos, pero vamos a enfrentar nuevas dificultades en los mercados. Además, China quedó con mucho stock, con lo cual no es un comprador potencial, y si Europa no puede vender en las fiestas lo que tiene stockeado, dejan de comprar, y cuando todos queramos vender algo, los precios se van a derrumbar por la propia competencia nuestra”, manifestó.

A menos de la mitad

En cuanto a capturas “no es cierto que se hayan mantenido estables. Los barcos congeladores tangoneros, no ha habido empresa que haya pescado más de la mitad que el año anterior. Yo salí a pescar desde el inicio, de mis barcos no se rompió ninguno, y llegué a pescar en 2020 casi la mitad de lo que pescamos en 2019. He preguntado a otros colegas, y la flota congeladora tangonera no llegó a pescar ni la mitad que el año anterior”, repasó al evaluar el año que cierra.

En tanto, respecto a lo que es la temporada de pesca de langostino en aguas de Chubut “las capturas van bien”, evalúo Álvarez Castellano. “No solo se está haciendo cola, sino también entero. Los precios están bajando un poquito, todavía sería sustentable, pero vamos a ver si hay mucho stock que pasa con los precios”, dijo.

Tensas relaciones laborales

El conflicto con la marinería antes del inicio de la temporada de aguas nacionales marcó el nivel de tensión en las relaciones laborales. “Han sido muy malas, sobre todo con el SOMU. Las negociaciones con el SOMU han sido horribles”, afirmó categórico. “Nunca entendieron, y siguen sin entender lo que ha pasado en el mundo. Si no lo entienden el año que viene, estoy completamente seguro de que vamos a tener un conflicto igual o mayor al de 2020”, presagió.

“En lo que a Conarpesa se refiere, cuando llegue a fin de año y vea los números, estoy convencido de que he perdido dinero de vuelta, porque ya me lo han anticipado. Y si el SOMU lo que pretende es volver a los valores anteriores de producción que conmigo no cuenten. No muevo un barco. Si se produce una caída de los precios de los mercados, presagio que vamos a tener el mismo o un conflicto peor que este año”, insistió.

“La nueva ley es un curro”

Fernando Álvarez Castellano confirmó que Conarpesa fijó su punto de vista en contra sobre el proyecto de Ley de Pesca. “Tenemos cuarenta años como empresa, creo que somos los mayores empleadores de la pesca en Chubut, con más inversiones en la provincia, y nadie en ningún momento nos consultó sobre ese proyecto”, dijo al plantarse en contra de las modificaciones propuestas.

“Que de repente vayan a regalar tres permisos de pesca y adecuar otro montón de permisos de la noche a la mañana es un curro. Este proyecto no tiene ningún consenso y fue armado por un grupo que intenta monopolizar la pesca de Puerto Rawson. Ya me cansé, hay que decirlo con nombre y apellido: detrás de esto está Gustavo González y todo su grupo. Si quiere jugar que juegue por derecha, yo no le voy a permitir que este proyecto de ley pase”, anticipó al señalar que dará batalla contra el proyecto.

“Yo hace veinticinco años que estoy en Argentina en la pesca, Conarpesa tiene cuarenta años invirtiendo en el país y no vamos a permitir este atropello de un par de vivos. Así esta ley no va a salir; no lo pienso solo yo, sino también Roberto Valle, y muchos empresarios que llevamos años en la pesca y no nos van a venir a correr con esto”, desafió.

“Y quiero dejar en claro que estoy seguro de que el gobernador Mariano Arcioni no tienen nada que ver con esto. Que le hicieron firmar y creer que era un proyecto consensuado, cuando nunca nos consultaron nada de ese proyecto. Lo conozco al Gobernador por eso creo que no está detrás de esto, por eso se lo hicimos saber y le avisamos a los diputados que si avanzan, Conarpesa irá a la justicia para defender sus derechos”, concluyó.

