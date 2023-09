Alumnos y alumnas celebraron el 5to aniversario de SIGO: “Es un sueño hecho realidad”

El Consejo Provincial de Educación festejó el quinto aniversario del Sistema Integral de Gestión de Oportunidades (SIGO). Durante el acto de celebración, que encabezó la presidenta del CPE, María Cecilia Velázquez en El Calafate, alumnos y alumnas brindaron sus experiencias destacando las oportunidades de acceso a la terminalidad educativa en Santa Cruz.

Fuente: AMA Santa Cruz

Durante este viernes, se llevó a cabo el acto aniversario de los cinco años de actividad SIGO (Sistema Integral de Gestión de Oportunidades) en Santa Cruz, junto a las autoridades de la cartera educativa, alumnos y alumnas pudieron compartir sus experiencias personales, dentro de un sistema que reconoce el esfuerzo que implica tomar la decisión de retomar los estudios para poder lograr el objetivo de la terminalidad.

En este contexto, la rectora de la EPJA Secundara N°12, Julieta Ybarra, expresó el orgullo de formar parte de un programa que fue puesto en marcha con el propósito de acercarles más oportunidades para estudiar a aquellos jóvenes y adultos que por distintas razones no han podido concluir sus estudios.

En relación a la experiencia relatada por las estudiantes indicó “Se vio reflejado realmente lo que es el trabajo con adultos, el día a día que no es fácil y lo importante es la contención que tienen los profes para con los alumnos. Se vio la alegría de los alumnos de sentir que se puede, que se pueda avanzar y progresar”, indicó. Además, sostuvo que la idea siempre es poder trabajar en equipo interdisciplinariamente.

Del acto, también participaron estudiantes de la localidad, en este caso Claudia Alvez de 52 años expresó que ser parte de SIGO le cambió la vida. Oriunda de la provincia de Misiones y trabajadora en el sector de la gastronomía llegó a Santa Cruz, con su hija en busca de nuevas oportunidades.

Fue durante el trayecto educativo de su hija, cuando un profesor le consultó si quería continuar sus estudios y en ese momento comenzó una nueva etapa superadora llegando a integrar la Feria de Ciencias, ganando la instancia local y provincial.

“Para mí era imposible. Mi hija tiene 22 años, yo me iba con ella en brazos cuando iba a la escuela de adultos, aprendí a leer, a escribir y ahí quedó, me puse a estudiar peluquería, gastronomía, pero nunca llegaba a terminar porque le tenía como un poco de miedo, un poco de temor a la secundaria, pero se me dio esta gran oportunidad de poder seguir”, sostuvo.

“Para mí es claro, es un sueño hecho realidad porque, para llegar hasta acá, para mí en primer lugar era imposible. Me vine solamente con mis valijas y no tenía esta esperanza, no pasaba ni siquiera por mi mente de venir a estudiar, ni mucho menos poder lograrlo”, apuntó.

Por otro lado, la abanderada de SIGO Anexo El Calafate, Ruth Campero, habló sobre su historia de vida y la importancia personal de concluir con su trayectoria educativa.

“Soy madre, tres nenas, adulta. Y formar parte de estos cinco años para mí es algo único, que es irrepetible. Estoy muy agradecida con este plan”, expresó.

“En mi aula hemos compartido cumpleaños, hemos compartido charlas, risas, también tristeza muchas veces de lo que nos pasaba en el día, alguna frustración y la verdad que me siento tan agradecida”, continuó remarcando que en principio avanzar y concluir los estudios secundarios lo veía como algo lejano, “pero desde el segundo año que entré los profesores fueron esa herramienta muy valiosa”, destacó.