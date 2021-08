Alicia: “Tenemos que seguir trabajando de manera colectiva para el bien común”

La Gobernadora Alicia Kirchner encabezó esta tarde la firma de convenios para el fortalecimiento del Polo Tecnológico de Santa Cruz. Durante el acto se presentó el área de Ciencia y Tecnología e Innovación de la provincia y, además, el proyecto de “Prácticas Profesionales de Integración” de alumnxs egresadxs de escuelas especiales. Del mismo modo, se realizó la entrega de notebooks a estudiantes de escuelas técnicas y de secundarios de Río Gallegos.

En primera instancia, la Gobernadora hizo referencia a lxs estudiantes que iniciaron la presentación en el acto concretado en Casa de Gobierno. “Nos dijeron muchas cosas y una de ellas, que creo que es la más importante, es cómo con esfuerzo se puede acompañar y ellos están mostrando cómo hacerlo”.

Siguiendo esta línea, Alicia remarcó: “Como santacruceña me siento fortificada por tener estos jóvenes que con sencillas palabras nos expresaron lo que necesitan y como quieren trabajar, pero no demandando, sino haciendo aportes y coordinando algo muy importante que dijeron, atendiendo la diversidad”.

La primera mandataria santacruceña marcó que “Santa Cruz lo siente así, esta diversidad y esta complejidad nos obliga a reinventarnos de manera permanente. No hay caminos lisos”.

En tanto, recordó las problemáticas que atravesó el Gobierno provincial y señaló que lo que se consolidó al superarlos “fue la voluntad de transformación”. Asimismo, expresó que “no nos deben asustar ni detener los inconvenientes que se encuentran en el camino, lo importante es tener la fuerza para superarlos”. En este contexto, marcó: “No hablo de fuerzas individuales, hablo de un proyecto colectivo, que tiene que tener la capacidad de atender la diversidad de todos y de todas”.

Al respecto, indicó que “estoy convencida de que Santa Cruz lo tiene, incluso aquellos que por ahí difieren de nuestra manera de pensar, pero todos apuestan a que Santa Cruz crezca”. Del mismo modo, sostuvo que “el que no apuesta al crecimiento de Santa Cruz realmente va a tener caminos cortos porque no va a saber superar los obstáculos, yo acompaño esa diversidad, fundamentalmente el construir puentes, creo en el compartir, creo en la solidaridad y la cooperación”. Agregó a ello: “Creo, además, en la lealtad hacia nuestro pueblo y nuestra provincia, no hacia los individualismos estériles”.

Alicia resaltó que “lo importante es cómo nos juntamos en el proyecto colectivo, esto nuevo que viene nos tiene que encontrar mejores, más cerca entre nosotros, y es acá donde la educación juega un papel especial”. Por eso, agregó, “cuando los estudiantes hablaban nos dieron la enseñanza de lo que es construir un puente juntos, que es lo que este mundo necesita”.

La Gobernadora sostuvo: “Cuando trabajamos para el bien común se logran las transformaciones, pero, además, como personas estamos felices porque no hicimos caer a nadie, al contrario, lo ayudamos a levantar. La educación es eso, es crecer todos los días un poquito más para desarrollarse como persona”.

Para concluir, remarcó que “la obligación de nosotros, como funcionarios, es darles las herramientas, el Conectar Igualdad es una, pero también otra es que cada docente este al lado de sus alumnos como debe ser, con cooperación y con solidaridad, sigamos construyendo puentes”.

Fuente: Prensa Gobierno SC