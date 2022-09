Alicia: “Las ideas no se matan, las ideas se construyen y transforman las realidades del pueblo”

La gobernadora Alicia Kirchner dialogó con la militancia luego de la cuarta sesión extraordinaria del 49° Periodo Legislativo que tuvo lugar ayer al mediodía en la Cámara de Diputados de Santa Cruz. En el lugar, instó a “no perder la energía, tener memoria y trabajar por los ideales, con amor y compromiso”.

Fuente: Subsecretaría de Coordinación Informativa

Alicia dialogó con la militancia tras la sesión extraordinaria del 49° Periodo Legislativo que tuvo lugar ayer al mediodía en la Cámara de Diputados de la provincia e instó al pueblo santacruceño a trabajar en conjunto y no perder la fortaleza.

“Gracias a Dios estamos todos juntos, con fuerza con toda la entrega de nuestros corazones, lo de ayer el intento de asesinato a Cristina fue cobardía y, fundamentalmente, querer matar las ideas, las ideas no se matan, las ideas se construyen y transforman las realidades del pueblo argentino”, sostuvo en primer lugar.

Pidió “tener fortaleza, tener las ganas, pero, sobre todo, construir con paz social, hoy más que nunca nuestra democracia necesita esa construcción, que nos abracemos, que entendamos que tenemos que estar todos juntos los argentinos, los santacruceños, más allá de las diferentes ideas partidarias porque está en juego nuestra democracia próxima a cumplir 40 años”.

Alicia reiteró: “Tengamos actos de fortaleza, pero también de humildad, estando al lado del otro y de la otra, que piense o no piense como nosotros, pero construir y discutir las ideas en paz”.

La primera mandataria pidió “no perder esa energía, pero tengamos memoria, nosotros desde Santa Cruz apoyando a Cristina, al gobierno nacional, vamos a poner en juego todas nuestras virtudes y ojalá que los defectos sean los menos, porque tenemos aciertos y errores, pero poner toda nuestra fortaleza de demostrar que, con amor, con mucho amor, se transforman las realidades”.

En otro tramo, expresó: “Que no me vengan a decir que eso no se puede hacer, yo no lo creo, creo que cuando el pueblo está junto y trabaja por el pueblo, fundamentalmente, por la inclusión, por los iguales, podemos transformar las realidades”.

Asimismo, Alicia se refirió a lxs jóvenes “que mañana pueden ser diputados, concejales, estar conduciendo los destinos de la provincia, que sepan que, con trabajo y esfuerzo, pero, sobre todo, con entrega hacia el otro y querer al otro en vez de señalarlo con el dedo, veamos qué cosas positivas tienen para dar”.

La gobernadora cerró al respecto: “Santa Cruz necesita eso, la sumatoria de todos los ideales para que se transformen en acciones, construyamos juntos, a no bajar los brazos, la fuerza la tenemos”.