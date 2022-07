Alicia: “La vida de cada niño y niña es nuestra responsabilidad como organismo del estado”

La gobernadora Alicia Kirchner acompañada por integrantes de su gabinete y autoridades de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, encabezó el acto de firma de convenio para sumar a la provincia al Programa AUNARFAMILIAS, en el Salón Blanco de Casa de Gobierno. En la oportunidad resaltó la importancia del trabajo conjunto que se lleva adelante desde Nación con las provincias y municipios en políticas de niñez, adolescencia y familia. Además, subrayó el rol de estado para garantizar una mejor calidad de vida a los niños, niñas y adolescentes.

Fuente: Voces y Apuntes

Durante el acto que tuvo lugar en el Salón Blanco de Casa de Gobierno, la Gobernadora se dirigió a los presentes y destacó en el inicio de su discurso la importancia de la visita de los funcionarios de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. En ese sentido, tuvo palabras muy especiales para su titular Gabriel Lerner sobre quien resaltó que ya es parte indiscutible de su equipo. “Sos uno de los secretarios que más nos ha visitado y siempre lo has hecho con lineamientos y apoyos concretos”, manifestó. A la vez puso de relieve la figura de los intendentes y titulares de las Comisiones de Fomento como así también a los delegados de las distintas localidades que comparten de manera integral las políticas provinciales en materia de niñez, adolescencia y familia. Además, subrayó la presencia de la Asociación de Padres Pro-Ayuda al Discapacitado (APPADI) con la cual comparte años de trabajo y siempre en el mismo derrotero que es tratar de cambiar la realidad en todo lo que hace a políticas de infancia y discapacidad. “Celebro que estén porque lo que estamos trabajando es simplemente en protección de derechos”, agregó.

Por otra parte, Alicia se refirió a las actividades que se vienen realizando a nivel de desarrollo infantil, simplemente lo que se está haciendo es ayudar a que todo empiece bien. “Ustedes imagínense que cuando falla la familia si los organismos del estado están atentos, podemos ayudar a que la vida de nuestros niños y niñas que se ven afectadas, empiece de manera diferente”, señaló.

En cuanto a la implementación de legajos digitales, sostuvo: “En realidad se está hablando de niños y niñas y es importante tener sus historias de vida para poder, con el debido respeto y la protección de derechos como corresponde, seguir el camino de cada uno de ellos y ayudar a que, si empezó bien, podamos colocarlos en la vida social de manera tal que puedan desarrollar sus capacidades, seguir estudiando o capacitarse en un oficio”.

“Es importante que todo empiece bien y que siga bien. Muchos no toman conciencia de la importancia de la política de niñez, adolescencia y familia, y la verdad que esta provincia con aciertos y errores, nos ocupamos muy especialmente y en esto quiero agradecer a los municipios por el trabajo que realizan en ese sentido y por comprender las necesidades de los niños y niñas”, añadió. A la vez, manifestó que es necesario destacar el trabajo que se efectúa. “La obra de todos los días en la cual se trabaja para el crecimiento de los niños y niñas es de una importancia crucial. Si los preparamos esos niños y niñas podrán desarrollar la tarea bien e integrados”, expuso.

Para concluir, sostuvo que esta labor no se hace con magia sino a través de la construcción de lo colectivo. “Les pido que no bajen los brazos, que la vida de cada niño y niña es nuestra responsabilidad como organismo del estado cuando la familia por cualquier razón falla. Les agradezco por el trabajo que a veces no se ve. Ayudemos entre todos y todas para que no solo cada niño o niña de cada provincia empiece bien, sino que en el curso de su vida pueda incluirse en la sociedad como corresponde”, finalizó.