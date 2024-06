Alicia Kirchner: “Ni el Estado es criminal, ni somos ratas, ni la casta es nuestro pueblo”

La senadora por Santa Cruz, Alicia Kirchner, expresó su rechazo a la Ley de Base. Defendió la industria Nacional, se manifestó en contra de las privatizaciones y repudió el accionar policial contra los manifestantes afuera del congreso nacional.

“Hago responsable a la vicepresidenta Victoria Villarruel y también a la ministra Patricia Bullrich por lo que pueda suceder en este Congreso. No a la violencia por favor, no lleva a ningún lado”, manifestó.

Por otro lado, Alicia Kirchner cuestionó el “desconocimiento que hay sobre el país” que se vislumbra al leer el articulado de la Ley Bases. “Quiero que entendamos que es fundamental el diálogo, es fundamental el trabajo en conjunto, no pueden venir con normas impuestas. Tienen que haber espacios para trabajar estar leyes de manera diferente. Hicieron un melange donde se confunde todo, y por más que quieras leerlo detenidamente siempre tenés que pensar hacia dónde van”, consideró.

“Yo quiero acompañar el crecimiento de nuestro país, amo este país como amo a mi provincia. Pero tienen que dejarse ayudar, no se encierren en esa manera tosca, intolerante y de extorsión en que se ponen muchísimas veces. No caminemos para atrás. La Patria no se regala“, concluyó.