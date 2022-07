Alicia: “Evita nos dejó las banderas de la igualdad y la inclusión, no hay que bajarlas nunca”

La gobernadora Alicia Kirchner asistió esta tarde al el Encuentro de Mujeres y LGBTI+ “Evita Inspira” que se concretó en las instalaciones del Complejo Cultural Santa Cruz. Destacó la importancia del legado de Eva Perón, y cómo el mismo fue inspirador para transformar realidades y revalorizar los derechos humanos.

Fuente: Subsecretaría de Coordinación Informativa

Acompañada por integrantes de su gabinete y Cristina Álvarez Rodríguez, sobrina nieta de Evita, la mandataria se dirigió a quienes participaron de la propuesta. “Todas las que estamos aquí tenemos que ser un poco inspiradoras. Si hace 70 años, esta mujer con la fuerza pudo transformar la realidad de un país y colocar a la mujer en el lugar que correspondía y a la vez hacer lo mismo con los derechos de las personas, cada una de nosotras tenemos que abrir y alumbrar ese camino porque podemos”, expresó.

Por otra parte, recordó: “Cristina y Néstor siempre decían no hay magia, y yo digo que la magia está en creer y estar convencidas de que podemos transformar. Si estamos convencidas de que podemos transformar, no tengan ninguna duda de que así va a ser”.

“Si miro para atrás, veo que en el camino no todo fue fácil porque fue un camino de luchas y peleas pero a la vez de ir marcando rumbos. Entonces hay que tener esa fuerza que cada uno tiene, esa fuerza que es como una llama y si están aquí es porque la tienen. Entonces es muy importante analizar lo significante de cada paso que damos y cómo se denominan cada una de las transformaciones que hacemos”, agregó.

En otra parte de su discurso, Alicia se refirió al momento en el cual se puso en marcha del consejo de las mujeres durante su gestión como Ministra de Desarrollo Social. “Aquí hay muchas compañeras que nos acompañaron, recuerdo como nos costó instalar la línea 144 pero hoy sigue vigente. Y no nos quedamos ahí, seguimos trabajando y alumbrando. El gran drama hoy, es no ver a la Argentina en toda su dimensión. Tuve la oportunidad de recorres pueblos absolutamente marginados a los que no les llega ni la televisión ni las redes, entonces uno tiene que ir recorriendo esos lugares y trabajar con los otros y las otras, reflexionando y abriendo caminos. Eso es lo que tenemos que hacer en todas las provincias”, expuso.

“Los derechos hay que pelearlos en todos lados y necesitamos ser una sociedad más igualitaria. Si se camina el territorio la realidad de va abriendo sola. Hay que estar para poder sumar en el ámbito en el cual se está trabajando”, remarcó.

Además sostuvo que en Santa Cruz hay muchas cosas por hace y transformar.

“Cuando le pusimos el nombre al Ministerio de la Igualdad e Integración, hubo algunas críticas pero insistí en que era necesario poner el objetivo al que quería llegar que la igualdad como personas. Si estamos trabajando por los derechos, estamos trabajando también por la igualdad. La cual además implica equidad y ese el camino que tenemos que abrir”, consideró. En ese sentido, subrayó que en una sociedad es importante igualar.

“Evita nos inspira en que lo que hoy logra, mañana hay que superarlo. Si nos tiene que quedar un mensaje es este, lo mejor de hoy no es lo mejor de mañana. Tenemos que ser como la piel al cuerpo e ir transformándonos en la realidad que se nos va presentando. Tenemos que estar atentas para poder dar las respuestas que corresponden. Simplemente tenemos que luchar por los derechos”, expresó.

Antes de concluir, dijo que hay algo en lo que realmente la inspiró Evita y es en trabajo por derechos de las personas. “Hemos trabajado y hablado en esta querida Argentina, Néstor y Cristina lo hicieron con todas sus fuerzas y es por los derechos humanos, al igual que las madres y las abuelas. El derecho a la identidad sin dudas es un derecho humano pero los derechos a comer, a estar bien, estudiar, a tener una casa, son derechos sociales. Y nosotros hemos incorporado con toda la fuerza que los derechos sociales son derechos humanos”, manifestó.

“Tenemos que tener cuidado en cómo vamos definiendo las distintas acciones que vamos teniendo. Y tiene que ser un lenguaje que sea transformador de esas realidades aunque a veces pueda molestar. Quiero que tanto en Santa Cruz como en el resto de la Argentina, Evita inspire a muchas más y que podamos cumplir con el rol que de alguna manera nos legó. Quiero que tengamos bien en claro que las banderas de Evita son banderas de igualdad, inclusión e identidad, y no las tenemos que dejar nunca. A los 70 años de su muerte, Evita está más viva que nunca”, finalizó.