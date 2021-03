Alicia: “Estas son obras no se ven pero que cambian la vida de los pueblos”

La gobernadora Alicia Kirchner encabezó el acto de firma de dos importantes convenios entre el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda y la Municipalidad de Puerto Deseado. A través de los mismos se realizarán obras que son fundamentales para la comunidad del lugar y permitirán generar empleo genuino.

Durante la ceremonia, la primera mandataria fue acompañada por el jefe de Gabinete de Ministros Leonardo Álvarez; el ministro de Gobierno Leandro Zuliani; el secretario de Estado de Hacienda y Crédito Público Bruno Ruggeri; el presidente del IDUV Daniel Copertari; y intendente de Puerto Deseado Gustavo González.

En ese contexto, la Gobernadora se dirigió a los presentes, remarcando que pese a los inconvenientes y los retrocesos que hubo en función de la pandemia, la provincia no se paralizó y se siguió trabajando. “En el término de 24 horas inauguramos 65 viviendas en las localidades de Río Gallegos y Puerto San Julián. Hoy firmamos convenios y tienen que ver con la parte recreativa para poner en valor la costanera y me acordé de la misma cuando ni siquiera estaba desarrollada, pero con el intendente Diez y Néstor la recorrimos porque había que ponerla en valor con el cuadrado que se hizo con el pavimento. Ahora una plazoleta y así permanentemente”, expresó. Además remarcó que a través de acciones y esfuerzos compartidos van creciendo cada una de las ciudades del interior de Santa Cruz.

“La red cloacal es fundamental porque se van a beneficiar 150 familias y estas son las obras que muchas veces digo que no se ven pero que cambian la vida de los pueblos. Cuando uno hace un gran gimnasio o escuelas, son obras muy palpables pero cuando hablamos de una red cloacal no son obras tan palpables pero son inversiones que el Gobierno Provincial y Municipal debe hacer porque cambian la calidad de vida de los pueblos”, explicó.

Por otra parte, señaló que en función de los recursos que tiene la provincia, se recorren los lugares y se concretan obras.

“Créanme que a mí me encantaría, conociendo esta provincia como la conozco y sabiendo lo que falta, poder desarrollar gran cantidad de obras. Cada vez que paso por algún pueblo diferente pienso en lo que falta. Pero cuando a los números y veo los ingresos de la provincia que se vieron reducidos especialmente con esta pandemia, no permite hacer todo lo que uno quisiera”, sostuvo. A la vez puntualizó que está convencida de que cuando hay vocación y decisión, y articulación de esfuerzos, se pueden hacer las cosas. “De hecho hemos encarado grandes obras y si no hubiese seguido con esa vocación de hacer las cosas quizás no se hubiesen dado. Con esto, les quiero decir que cuando realmente uno quiere hacer las cosas, las mismas se concretan y esa línea de 132 KV que hoy también con energía eólica necesita YPF, se pudo hacer porque juntamos los esfuerzos. Por un lado YPF y por otro la provincia. Poniendo cada uno un poco y articulando bien lo podemos hacer”, consideró.

“Piensen siempre que todas las obras para mejorar la calidad de vida pueden tener resultados, siempre y cuando sepamos trabajar articuladamente. Por eso nos sorprendió que cuando hicimos la evaluación hasta diciembre de 2020 que pese a la pandemia, hicimos más de 21 obras que eran importantes no solo para mejorar la calidad de vida sino para generar empleo porque hay mucha gente que vive de la construcción”, aseguró.

Para concluir, Alicia señaló que ojala pronto se pueda inaugurar la red cloacal y saber la cantidad de empleo que se va a generar. “No solo hay que pensar en la obra sino en los obreros o empleados que hacen esa obra. Trabajando y articulando juntos, podemos transformar”, finalizó.

Fuente: Prensa Gobierno SC