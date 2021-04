Alicia: “Estas obras se van a ver multiplicadas porque las vamos a hacer con trabajo santacruceño”

La gobernadora Alicia Kirchner encabezó el acto de inauguración de la Unidad Ejecutora Portuaria de Santa Cruz en Río Gallegos y firmó convenios con los ministros del Interior, Eduardo De Pedro; y de Transporte, Mario Meoni, a fin de avanzar en obras para la provincia.

Durante la ceremonia, la primera mandataria acompañada por integrantes de su gabinete y las autoridades nacionales, destacó que hoy los santacruceños y santacruceñas estamos muy contentos porque mejorar la infraestructura en nuestra provincia era fundamental. “Creo que fue lo primero que pedí y dije no importa cómo pero hagámoslo juntos que Nación ponga parte de los fondos y nosotros ponemos el esfuerzo y el trabajo. Esto se va concretando y estas obras son tres aeródromos, cinco terminales, cuatro paradores y tres puertos. Esto se va a ver multiplicado porque lo vamos a hacer con el trabajo santacruceño”, explicó.

“Pensaba que Néstor cuando se fue como presidente de la Nación había dejado los aeródromos en funcionamiento y nosotros podíamos hacer derivaciones sanitarias en los distintos puntos de nuestra provincia. Con estas cosas que a veces pasan, el viento barrió muchas cosas y la verdad que si no me dan una mano ustedes, no podría ir para adelante”, expresó la Gobernadora. A la misma vez, sostuvo que hay que pensar en el presente y en el futuro, y en progresar y avanzar.

“Nosotros no queremos ser una provincia inviable y de hecho creo que lo estamos demostrando en todas las áreas productivas como minería, hidrocarburos, pesca, agro, frutas finas, turismo, y aun con la pandemia seguimos trabajando”, expuso.

Por otra parte, resaltó que desde que comenzó la pandemia se desarrollaron más de 900 protocolos para que las distintas áreas pudieran trabajar y evitar los contagios. “Con esfuerzo se está haciendo y con el acompañamiento de las distintas cámaras, federaciones, y mi equipo de trabajo”, agregó.

En ese contexto, recordó que “la provincia de Santa Cruz estuvo negada pero eso no nos quitó la fuerza que la aprendimos de Néstor y Cristina que lograron las transformaciones”. “Esa fuerza no la perdemos en ninguno de nuestros dirigentes”, remarcó.

Además, subrayó que Santa Cruz tiene energía para crecer pero no solo la energía que puede dar el viento, los hidrocarburos y las distintas áreas productivas, sino la energía social. “Esa fuerza Patagónica que aunque te pongan obstáculos en el camino, vos siempre buscar cómo superarlos. Y así somos rebeldes, peleamos y no nos damos por vencidos. Los intendentes lo asienten porque ellos en cada una de sus localidades, todos los días están emprendiendo la transformación desde lo pequeño a lo grande”, aseguró.

La Gobernadora puso especial énfasis en la labor de los intendentes e intendentas y comisionados de fomento. “Gracias por acompañarnos con la fuerza que lo hacen y a los ministros que nos acompañan no se olviden de nosotros. Estoy muy contenta que a esta unidad portuaria la inauguren ustedes. Las obras que estamos trayendo tienen que ver con el arranque y esta obra la habíamos terminado y nunca la habíamos inaugurado y cuando me enteré que venían nada mejor que cortar las cintas hoy”, sostuvo.

Finalmente, agradeció a los funcionarios de nación porque no se olvidan de la provincia y porque están en constante comunicación con las autoridades provinciales. “Como me gustaría que Néstor estuviera acá”, concluyó.

Fuente: Prensa Gobierno SC