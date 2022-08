Alicia: “Entre todos y todas vamos a poner a Santa Cruz en un lugar de desarrollo”

Con motivo de un nuevo aniversario de la localidad de Comandante Luis Piedra Buena, la gobernadora Alicia Kirchner junto a integrantes de su gabinete y el titular de la Cartera de Desarrollo Social de Nación, participó de la inauguración de un nuevo Centro Integrador Comunitario y asistió al acto de firma de convenios con los municipios. Resaltó la importancia del crecimiento en formación, en derechos y en calidad de vida. Además, reflexionó acerca de los tres poderes que garantizan la institucionalidad de los estados.

Fuente: Subsecretaría de Coordinación Infromativa

En ese contexto, la mandataria provincial se dirigió a los presentes y puso especial atención en los y las estudiantes que recibieron nuevo equipamiento tecnológico en el transcurso de la ceremonia que se concretó en el Salón de Usos Múltiples de la Municipalidad de Comandante Luis Piedra Buena. “Estoy muy contenta de recibir al ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juan Zabaleta y a su equipo; a los intendentes de la provincia de Santa Cruz; y a los chicos y chicas de Piedra Buena. Escuché al ministro y considero que es bueno decir las cosas como uno las ve y con la responsabilidad que uno tiene”, señaló. A la vez, indicó que cuando se conduce un gobierno municipal, provincial o nacional, se lo hace bajo determinadas líneas. “Hay algunos a los que les interesa hacer obras faraónicas y a otros les interesa que las personas crezcan en formación, en derechos y en calidad de vida. Los que estamos aquí queremos que Santa Cruz crezca en calidad de vida. Las computadoras igualan y te ayudan en la formación, pero además ustedes (estudiantes) en muy poco tiempo van a tener que seguir estudiando, desarrollar un oficio o dedicarse en su vida diaria a ejercer otras responsabilidades. Nuestra responsabilidad es ayudarlos a que ustedes crezcan en derechos y la responsabilidad de ustedes es estudiar, pero también es necesario tengan conciencia crítica”, manifestó.

Por otra parte, subrayó que Santa Cruz es una provincia muy nueva a la que se le tiene que dar identidad y pertenencia. “Aquí están parte de los funcionarios que me acompañan para alcanzar esos objetivos, intendentes, los padres y la comunidad, y aquí también están ustedes (estudiantes) que tienen que ir caminando en este sentido y en ser cada día mejores para dotar a Santa Cruz de derechos. Y esto es importante y quizás hoy no toman la dimensión de lo importante que es decir quiero estudiar tal carrera, oficio o necesito esto para poder transformar la realidad”, reflexionó.

“Cuando uno tiene identidad y pertenencia a lo que quiere, logra las cosas. Santa Cruz tiene desarrollos productivos como hidrocarburos, minería, pesca, turismo, la fruta fina. Es decir, que tiene un destino y lo estamos construyendo y ustedes lo tienen que seguir. Es un mandato”, agregó.

En otra parte de su discurso, indicó que no se trata solo de sentarse en una silla y participar de un acto sino de tomar conciencia de lo que tenemos que hacer con nuestra querida provincia. “Nos necesitamos y yo creo en ese futuro de esperanza que, entre todas y todos juntos, podamos poner a Santa Cruz en el lugar de desarrollo que está tomando”, remarcó.

“Tenemos 12 escuelas técnicas, y en Piedra Buena, tenemos una que tiene que ver con procedimientos industriales y otras que se están desarrollando y pronto tendremos otras 6 escuelas nuevas. Son 18 escuelas técnicas y eso significa que estamos buscando el Desarrollo en Santa Cruz. Lo importante es lo que cada uno pone para transformar con sueños y esperanzas”, aseguró la Gobernadora.

Más adelante, recordó que cuando fue Ministra de Desarrollo Social de la Nación, junto a Néstor Kirchner y luego a Cristina Kirchner, junto con su equipo se abocaron a dar lo mejor para la gente. “Y así se hicieron los CICs, las escuelas y nos desendeudamos del Fondo Monetario Internacional, luego se pararon las obras pero lo que no se paró, fue volver a endeudarnos desde el 2015 al 2019 cuando estaba Mauricio Macri con el FMI y no puedo decir esto no me importa, ya que tiene que ver con la vida directa de cada uno y si nos endeudamos como país, nos pasa lo que hoy tenemos que salir a dar respuesta. Por eso, es importante saber qué modelo de país queremos. Si queremos un país que crezca libre o un país sujeto las limitaciones que trae el endeudarse”, expresó.

Por otro lado, Alicia dijo: “Tenemos tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y el Poder Judicial. Y sabemos que cada uno tiene que manejarse de manera independiente. Hoy nos encontramos con un Poder Judicial, donde hay “un partido judicial”, y yo creía que los partidos estaban para todo lo que tiene que ver en democracia con el Poder Legislativo o con el Poder Ejecutivo, cuando se elige a los intendentes o gobernadores”.

“Yo con mis palabras no quiero obligar a nadie y que nadie piense como yo. Pido simplemente que reflexionemos y es importante que sea con opiniones propias y discutamos hasta tener cada uno una posición. Invito a cada uno de ustedes a discutir, a proponer y a ser libres, independientes y soberanos, finalizó”.