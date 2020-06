Alicia dialogó con Alberto Fernández y gobernadorxs de todo el país

El presidente de la Nación convocó nuevamente a los gobernadores y gobernadoras para analizar el aislamiento social y obligatorio que rige hasta el 6 de junio y la situación epidemiológica de todo el territorio argentino. Fue en una videoconferencia esta mañana. Alicia participó de la misma acompañada por el Jefe de Gabinete, Leonardo Álvarez y el Ministro de Salud y Ambiente, Juan Carlos Nadalich.

Desde las 9.30 horas, se llevó adelante una videoconferencia desde la Quinta de Olivos con todos y todas lxs mandatarixs; el presidente Alberto Fernández se encontraba acompañado por el Ministro de Salud, Ginés González García y la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca. También estaban conectados el Jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero y el Ministro de Interior, Eduardo De Pedro.

En esta ocasión, la gobernadora de Santa Cruz se refirió a la situación epidemiológica de la provincia de Santa Cruz y a los dos nuevos casos positivos luego de 31 días de estabilidad en relación a nuevos positivos. También habló sobre los desafíos que plantean la emergencia sanitaria y el aislamiento social en la comunidad.

La mandataria provincial felicitó al equipo de trabajo de Nación y a quienes en la provincia y los municipios vienen articulando tareas para la contención del virus COVID-19

“En Santa Cruz llevábamos 31 días sin casos positivos en una situación epidemiológica estable. En los últimos días a través de la vigilancia epidemiológica detectamos dos casos asintomáticos”, manifestó. En este sentido destacó que “si no hubiésemos hecho el control de vigilancia no nos hubiésemos enterado de estos dos nuevos casos”.

Alberto Fernández se refirió a la dificultad de encontrar casos asintomáticos, “portadores silenciosos” como los denominó la gobernadora en la videoconferencia anterior con el mandatario y sus pares.

Al respecto la gobernadora explicó que uno de los casos provenía de una zona de riesgo y era parte del grupo de personas que ingresaron a la provincia la semana pasada, mientras que en el otro caso positivo se están estudiando los nexos epidemiológicos para establecer cómo se dio el contagio.

Alicia también explicó la logística que implicaron los operativos llevados adelante para que santacruceños y santacruceñas con residencia en la provincia que se encontraban fuera regresaran a Santa Cruz.

“Quiero comentarles que 3300 personas retornaron este último mes a Santa Cruz y eso implicó un operativo muy importante, con participación de todas las áreas del gobierno de la provincia, que trabajaron muy de cerca con las dependencias nacionales. Un ejemplo es el trabajo de Migraciones porque más de 150 d quienes ingresaron eran personas que venían del vecino país de Chile con residencia aquí”, explicó la gobernadora.

Además agregó “fue muy complejo todo el operativo y su logística pero me siento muy orgullosa de todo el equipo provincial, nacional y municipal; y de la manera en la que trabajaron con responsabilidad y compromiso”.

En relación al movimiento de personas en la provincia, la gobernadora también se refirió al recambio que se da vinculado a las actividades productivas que mueven la economía.

“Nosotros en Santa Cruz tenemos un recambio de 1500 personas por semana en función de las actividades productivas que mueven nuestra economía, como son la minería, el petróleo y la pesca. En estas actividades la mayoría, casi el 80 % y en algunos casos el 85% del personal es de la provincia y el resto viene de otras localidades de la Argentina donde no circula el virus. Hablamos de profesionales especiales, ingenieros, capitanes de barcos y otras profesiones con als que por ahora no contamos aquí”, indicó.

Sobre este punto la gobernadora agregó que esta situación lleva a que unas 6 mil personas se mueven por mes en la provincia vinculadas a actividades productivas. “Desde el gobierno controlamos estos movimientos, es fundamental el control para el ingreso de personas que son parte de las actividades que mueves la economía de la provincia”.

En otro momento del diálogo con el presidente y sus pares, la mandataria contó que “el 75% de la actividad comercial de la provincia está funcionando con protocolos específicos y el eje en el cuidado, la higiene y la seguridad para evitar la propagación del virus. Lo que no está funcionando son aquellas vinculadas a los servicios personales, donde expresamente el Decreto Nacional lo prohíbe, estamos de acuerdo y viendo cómo avanzamos”.

“También hicimos -con el aporte de la Jefatura de Gabinete de Nación- la exclusión de restaurantes de una manera muy especial y vamos bien hasta ahora. En cuanto a la actividad física individual y recreativa se está desarrollando en toda la provincia en horarios de las 11 a las 16 por las temperaturas de la Patagonia”.

Por otra parte la gobernadora se refirió al diálogo que se viene manteniendo con el Ministro Katopodis en relación a la obra pública y la firma de convenios en tal sentido, para lo cual le pidió al presidente acompañamiento como hasta ahora, destacando la tarea de los funcionarios nacionales.

