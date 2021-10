Alicia: “Cuando se tiene una visión colectiva, suceden las transformaciones”

La gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner acompañó esta tarde a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner en el acto de inauguración de la Zona Franca de Río Gallegos. Valoró la importancia de la visión y las convicciones para avanzar en los proyectos, y resaltó los ejes productivos de la provincia y los procesos necesarios para realizar la transformación de Santa Cruz.

En la primera parte de su discurso, la Gobernadora señaló que esta tarde se conjugan emociones muy fuertes. “En la previa, los otros días estaba visitando el primer módulo de esta Zona Franca, hablando con los distintos empleados que hoy tienen la posibilidad de tener un trabajo, se me ocurrió preguntarle a uno de ellos vos cuantos años tenés y me dijo que 27. Entonces pensé no habías nacido, cuando se empezó a pensar en esta Zona Franca”, relató. En ese sentido, manifestó: “Esto es increíble pero los santacruceños y santacruceñas, sabemos resistir, insistir y persistir. Eso es una muestra más de la fuerza que tenemos”.

En ese contexto, resaltó que los ejes productivos de la provincia, tienen que ver con la fruta fina, la pesca, el desarrollo de los productores agropecuarios, la minería, el turismo, y los hidrocarburos. “Esos son ejes que trabajamos ahora y que se suman a la energía como las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic”, agregó.

Por otra parte, indicó que todo esto se hace a partir de sueños. “Cuando uno tiene una visión clara que no es la mía obviamente sino la colectiva de un pueblo, suceden estas cosas, sucede la transformación que no es de un día para otro”, recalcó.

“Para poder sacar las cosas adelante, se requiere de tiempo, esfuerzo y trabajo, pero fundamentalmente de pasión, de esa pasión que tenemos para transformar “, aseguró.

En otro tramo de su alocución, la mandataria provincial expresó que a través de la cámara de diputados se promovió una ley que tiene que ver con el desarrollo del primer polo científico de Santa Cruz. “Cuando nos hablan de políticas públicas creo que ese es un gran ejemplo. Cuando me toco iniciar la gestión había 12 escuelas industriales, recuerdo que cuando alguien que era presidente se le ocurrió cerrar todas las escuelas industriales, aquí en Santa Cruz siguieron, teníamos 12 hoy incorporamos 6 más en la gestión que me toca a mí”, detalló. Además remarcó que esas escuelas industriales están tomando el camino de los ejes productivos de los que hablaba. “Porque cuando vos penas en una provincia en serio tenés que ver como la vas a desarrollar y esto obviamente no es de un día para el otro”, amplió.

Alicia destacó que “no solamente tenemos estas escuelas industriales, sino que estamos preparando muchos chicos y chicas en la escuela industrial. Con las becas para carreras de ingeniería y tecnicaturas que tienen que ver con el desarrollo de la provincia, dentro de poco se recibirán los primeros ingenieros, seguramente van a aportar para Santa Cruz”. Además mencionó que hace una semana atrás se creó la primera carrera universitaria en el país en energía, y está aquí en Santa Cruz. Al igual que la escuela de Perito Moreno, la misma fue aprobada también a nivel nacional.

“Entonces cuando pensamos en una provincia y país en serio, con políticas públicas que avancen que promuevan el desarrollo, tenemos que hacerlo así. Cuando se tiene la voluntad se puede transformar, acá se repiten las visiones, tenemos que mirar al futuro, podemos pensar todas las cosas que se hicieron, pero si en algo quiero que no bajemos los brazos nunca es en los sueños que tuvo Néstor Kirchner. Por eso quiero aprovechar para decirles que cuando nos pongan obstáculos, a nosotros, a los santacruceños y santacruceñas, siempre nos van a crecer las alas porque sabemos despegar en contraviento como lo hacen los aviones”, reflexionó.

Finalmente, instó a seguir transformando y que los sueños que tuvieron Néstor y Cristina y los santacruceños y santacruceñas, se cumplan.

Fuente: Prensa Gobierno SC