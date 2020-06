Alicia: “Confío en el equipo que formamos los santacruceños y santacruceñas”

La gobernadora Alicia Kirchner encabezó esta tarde el acto de presentación de Plan Invernal 2020, el cual incluye un protocolo a ejecutar en la temporada que se iniciar y que contempla las particularidades del contexto actual de pandemia del COVID-19. “Vamos a seguir construyendo de otra manera con distanciamiento social”, añadió la primera mandataria.

En las instalaciones de la Administración General de Vialidad Provincial, acompañaron a la Gobernadora, el jefe de Gabinete, Leonardo Álvarez; el ministro de Gobierno, Leandro Zuliani; el presidente de la Administración General de Vialidad Provincial, Mauricio Gómez Bull. También estuvo presente el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso y de Caleta Olivia, Fernando Cotillo, a través de videoconferencia.

En ese contexto, la primera mandataria santacruceña expresó que cuando se empezó con el aislamiento social, preventivo y obligatorio y ahora con la etapa de distanciamiento social, preventivo y obligatorio, se preguntó cómo sería el trabajo en equipo y se integrarían las acciones, y se tuvo que deconstruir los modos de intervención.

“Sinceramente como lo decía recién el intendente Fernando Cotillo, hemos alcanzado de ir integrando y articulando quizás mucho más que antes. Quizás esa solidaridad que existe más que antes dentro del equipo por lograr el objetivo y ayudar al otro, se fortaleció mucho más”, manifestó. Además en ese sentido, la Gobernadora agregó: “Yo digo siempre articular, integrar, organizar y la verdad que a través estos son verbos de acción, siento que entre todos nos estamos permitiendo crecer”.

En otra parte de su alocución, se refirió a la nueva etapa a la ingresó Santa Cruz el marco de la pandemia de COVID – 19. Al respecto, sostuvo: “La pandemia no se terminó, hoy nos exige distanciamiento social que no es otra cosa que el distanciamiento físico, lo que no significa que tengamos distanciamiento en las acciones ni el objetivo. Estamos más cerca del objetivo y de la gente más que nunca porque queremos ayudar y porque queremos poner un freno a esta pandemia”.

“En lo que hace al aislamiento de alguna manera contamos con la supervisión del Ministerio de Salud y Ambiente, las fuerzas de seguridad, municipios y una constante supervisión nuestra y no es que ahora dejemos de hacerlo porque los municipios en los comercios tienen que hacer la supervisión respectiva porque el distanciamiento tiene que seguir pero había otros elementos que nos ayudaban a mantener el aislamiento. Hoy es nuestra responsabilidad que el bicho como dice el Ministro de Salud y Ambiente, Juan Carlos Nadalich, le pongamos freno”, explicó. Asimismo puso de manifiesto que “si somos capaces de tener responsabilidad social y responsabilidad comunitaria, articular e integrar como lo estamos demostrando hasta ahora, no solo este equipo de Gobierno sino el equipo de santacruceños y santacruceñas, vamos a poner los limites respectivos”.

Finalmente, Alicia indicó que nadie se va a sentir molesto en relación a las medidas de seguridad sanitaria porque nos estamos ayudando entre todos. “Como confío plenamente en el equipo que constituye mi gabinete y en el equipo que formamos los santacruceños y santacruceñas, vamos a seguir construyendo de otra manera con distanciamiento social o distanciamiento físico porque seguramente la gran unidad que vamos a tener es lo social y saber para qué estamos en Santa Cruz y saber cuál es la necesidad de la provincia y cómo debemos ser solidarios con el otro, cómo transformar y seguir trabajando para Santa Cruz crezca”, concluyó.

Fuente: Prensa Gobieno SC