Alicia anunció que los jubilados y jubiladas de Santa Cruz vuelven a cobrar el 24 de cada mes

La gobernadora Alicia Kirchner hizo efectivo el anunció que jubilados y jubiladas de la provincia volverán a cobrar los días 24 de cada mes. Esta iniciativa es el resultado de un importante trabajo que llevó adelante en Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura conjuntamente con la Caja de Previsión Social.

En ese contexto, la Gobernadora indicó que nunca fue grato abonar los sueldos al sector pasivo en los primeros días del mes. “Me sentía afectada cuando la gente se enojaba pero quizás la gente no entendía que ya no estaban en el Gobierno ni Néstor ni Cristina y que la provincia en ese momento estaba desfinanciada y no teníamos ninguna ayuda del Gobierno Nacional que por ese entonces estaba a cargo de Mauricio Macri. La verdad es que nos discriminó a todos. No soy de hablar mucho pero si de trabajar y de saber qué es lo que nos corresponde en cuanto a nuestros derechos”, remarcó. A la vez, señaló que de a poco se fueron ordenando las cuentas de la provincia.

“Quiero recordar lo que dijo Néstor el 21 octubre de 1991. En la provincia está pasando como en el Titanic, se está hundiendo y algunos quieren seguir bailando en la cubierta y esto no puede ser porque la situación de la provincia es extremadamente grave y difícil. Yo sentí que a nosotros en 2015 nos estaba pasando lo mismo. Era difícil pagar los sueldos pero fuimos saliendo de a poco”, recordó.

Por otra parte, Alicia sostuvo que hizo alusión a lo sucedido en virtud de contar que a partir de este 24 de octubre se empieza a acreditar nuevamente los sueldos para los jubilados y jubiladas de nuestra provincia. “De este modo siento que estamos devolviéndoles a nuestros jubilados y jubiladas los derechos sociales que se merecen”, subrayó. A la vez manifestó su emoción ante el anuncio porque “con trabajo y esfuerzo vamos a salir adelante”.

“Estoy muy feliz. A seguir trabajando con todo que a Santa Cruz la sacamos adelante colectivamente”, finalizó.

Fuente: Prensa Gobierno SC