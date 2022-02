Alertan por consecuencias de la paralización de pesqueras en Comodoro

Una medida de fuerza del SUPA impide trabajar a las plantas de procesamiento ubicadas en el predio portuario. Por el bloqueo no pueden procesar y exportar materia prima provocando severos daños a la actividad. Empresas solicitan intervención para destrabar la situación.

Fuente: Revista Puerto – Chubut – Comodoro Rivadavia

Se cumplió una semana de un nuevo conflicto que tiene como escenario al puerto de Comodoro Rivadavia y es encabezado por un grupo de estibadores enrolados en el SUPA que piden trabajar, pero que, contradictoriamente, impiden que cientos de trabajadores que se desempeñan en las plantas de procesamiento de pescado ubicadas dentro de ese predio portuario puedan hacerlo.

Desde el Gobierno provincial no se ha logrado aún destrabar la situación que genera severos perjuicios tanto a las empresas que se ven impedidas de procesar materia prima o sacar contenedores para la exportación.

El planteo del SUPA es que se garantice el ingreso de barcos pesqueros para su desembarque y que las plantas procesadoras descarguen en Comodoro Rivadavia, por eso, impiden que les ingrese materia prima vía terrestre proveniente de otros puertos.

En este contexto, las plantas quedaron rehenes de un conflicto ajeno, que no está en sus manos poder resolverlo, al punto que hay procesadoras que no tienen barcos propios, por lo tanto, no pueden obligar a sus proveedores que les descarguen pescado en Comodoro Rivadavia.

Por otro lado, se da la circunstancia que no se está pescando merluza en volúmenes en la jurisdicción Chubut del golfo San Jorge, sino que las capturas se están dando en aguas de Santa Cruz, por lo cual, se desembarca en puertos de esa provincia, pero a la postre es materia prima que se intenta manufacturar en plantas comodorenses, lo cual hoy se ve impedido por un conflicto liderado por el sindicato de la estiba.

Impedidos de trabajar

El empresario Javier Snidersich, propietario de Pesquera del Sud y de la planta Hielos de la Patagonia, expresó su preocupación por la extensión de la medida de fuerza y alertó sobre las graves consecuencias que este conflicto se extienda por más días. Solicitó que las autoridades competentes profundicen las gestiones para zanjar esta problemática que permita retomar la actividad en las fábricas.

“Estoy de acuerdo con que la gente del SUPA pida trabajo, pero hace una semana que hay plantas a las que no las están dejando operar. Tengo más de setenta trabajadores que no puedo mantener si no me dejan entrar pescado para procesar”, indicó a REVISTA PUERTO.

Snidersich explicó que su barco Pachaca, de la flota amarilla, está operando en Rawson porque es el área donde se pesca langostino y sería ilógico y antieconómico que debiera llevarlo a descargar al puerto de Comodoro Rivadavia.

No obstante, aclaró que esa materia prima genera mano de obra en la planta de urbe petrolera y desde allí es también exportada, por lo que impedir que se procese en Comodoro Rivadavia atenta contra la actividad y los empleos de esa ciudad.

“Como todos los años, cuando termina la temporada de langostino, el barco lo traigo a Comodoro a pescar merluza. Y cuando el pescado está al sur, traigo un barco de Mar del Plata para hacer langostino en aguas de nación y desembarca acá y abastece la planta. Entonces, estoy haciendo las cosas bien, generando empleo, y me veo afectado por un reclamo que excede mis posibilidades de resolverlo”, sostuvo el empresario.

Piden destrabar el conflicto

“Que no haya barcos en Comodoro para descargar, no es un problema mío. Y no me pueden prohibir de esta manera que durante más de una semana tener paralizada la planta porque no dejan que ingrese pescado”, enfatizó al pedir que se encauce el conflicto, se abra una instancia de diálogo, actúen los organismos estatales y se retome la actividad fabril.

“Pido a quienes corresponda que actúen para solucionar esto. No podemos seguir parados de esta forma. El daño que generan a la actividad es enorme. Tenemos sueldos de pagar, pero no nos están dejando trabajar”, sintetizó.

“Alguien tiene que intervenir para zanjar esta situación”, reclamó Javier Snidersich al exponer los perjuicios que les acarrea un conflicto externo.

Con todo, la Secretaría de Trabajo de Chubut dilata su intervención y adopción de medidas, como una conciliación obligatoria, que allanen el camino para encontrar una salida.