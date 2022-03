Alberto Fernández habló con la vicepresidenta por el ataque a sus oficinas

Así lo confirmó el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, quien también afirmó que después de la conversación con el mandatario lo instruyó para actuar «con rigor», pero «sin reprimir».

Fuente: Télam

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, dijo este sábado que el presidente Alberto Fernández se comunicó con la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, ante la agresión que sufrieron sus oficinas durante la manifestación del jueves pasado frente al Congreso de la Nación, cuando se trataba el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y afirmó que después de eso el mandatario lo instruyó para actuar «con rigor», pero «sin reprimir».

El funcionario se pronunció de ese modo en un hilo que publicó en su cuenta de la red social Twitter, en respuesta a un tuit del secretario general de La Cámpora y ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, quien manifestó: «Aturden el silencio y la parsimonia del Gobierno frente al ataque al despacho de la vicepresidenta».

El ministro de Seguridad, en ese sentido, manifestó: «Querido Cuervo, ‘te aturde el silencio y la parsimonia’ del Gobierno ante el ataque a oficinas de Cristina pero ¿sabés una cosa? No es así. Ante la agresión, el presidente se comunicó con Cristina y un colaborador interesándose por la situación y poniéndose a disposición».

«Después de ello, me llamó a mi instruyéndome para que actuemos con rigor como lo hicimos y sin reprimir, recordando que venimos todos de la misma escuela», sostuvo Fernández y agregó: «¿Qué pretendo con esto? No dejar palabras sueltas o adjetivos que luego utilicen los profetas del odio».

En ese posteo recordó un tuit que él mismo había publicado, en el que sostenía «Deplorable situación con disturbios. La Ciudad es jurisdicción cedida hace unos años. Con la PFA insistimos en actuar sin represión pero haciendo terminar de inmediato con los desmanes. Se recordará los heridos y la violencia cuando se tratara la reforma jubilatoria».

El ministro de Seguridad, continuó su hilo al afirmar: «Tantos años he pasado al lado de Cristina y Néstor que los asumo como familia» y destacó: «Lo he dicho y guardo mis expresiones de afecto que solo expreso con el cuidado de lo privado. He trabajado en todo lo que fue pedido: duro o no tanto, estando de acuerdo o no. Y siempre estaré».

«Según pasan los años, me he ganado el derecho a opinar y bancar lo que siento correcto (puede que eso no guste)», sostuvo y señaló: «Como responsable de la seguridad me ocupé del cuidado de la persona de Cristina sin que se diera cuenta, con personal de civil. El Presidente está al tanto».

«En estos momentos estamos abocados a identificar a los responsables de los desmanes, sabiendo que los piedrazos a la oficina de Cristina, fueron deliberados. Sin duda», dijo y afirmó: «Ya está judicializado y estoy convencido que daremos con los responsables y el presidente está al tanto «.

«Porque te aprecio y te respeto, no dudé en responderte», continuó su hilo el funcionario nacional y sostuvo: «Me enamora la expresión de Juan Perón afirmando: ‘Quienes quieran oír que oigan, quienes quieran seguir que sigan, mi empresa es alta y clara mi divisa, mi causa es la causa del pueblo, mi guía la bandera de la patria'».

En esa línea, destacó: «Seguramente pensamos muy parecido y te siento un gran compañero» y finalizó: «Un fuerte abrazo peronista».

Los hechos de violencia

Ocurrieron el pasado jueves frente al Congreso Nacional provocados por un grupo de manifestantes contrarios al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) mientras se estaba debatiendo el proyecto sobre el acuerdo en la cámara baja.

En ese marco, atacaron con piedras la sede del Congreso de la Nación, dañando parte del despacho de la vicepresidenta.

En un corto mensaje acompañado por un video publicado en Twitter, la vicepresidenta contó: «Hoy es 11 de marzo, ayer por la tarde cuando la Cámara de Diputados iniciaba el tratamiento de un nuevo acuerdo con el FMI para financiar el préstamo que Mauricio Macri solicitó a ese organismo por 57.000 millones de dólares, estábamos en mi despacho, en la Presidencia del Senado, el senador Oscar Parrilli, la senadora Anabel Fernández Sagasti; el diputado Máximo Kirchner y quien les habla».

La vicepresidenta continuó: «Las imágenes que ahora estás viendo son las de mi despacho, después de las piedras. Paradójicamente fue mi despacho el que atacaron. El despacho de quien hizo frente a los fondos buitres, quien mantuvo fuera del país al FMI, cumpliendo el legado de mi compañero Néstor Kirchner, y que además construyó con su decisión el Frente de Todos, que permitió derrotar a Mauricio Macri. Paradójicamente o intencionalmente».