Alarma: pesqueras patagónicas deben exportar desde Buenos Aires

Preocupación ante la falta de contenedores y la reducción de frecuencia de ingreso de navieras a Madryn y Deseado. Pesqueras no están pudiendo cumplir con los compromisos comerciales en el exterior. Varias empresas debieron transportar reefers vía terrestre y despachar desde el puerto de Buenos Aires.

La reducción de servicios logísticos de buques portacontenedores a la Patagonia causa alarma en la industria pesquera, porque ya han debido realizar exportaciones a través del puerto de la ciudad de Buenos Aires, lo que implica un fuerte incremento de los costos de flete. La falta de contenedores reefers obliga a las exportadoras a traer a Puerto Madryn ‘tachos’ en camiones, cargarlos con la mercadería y volverlos a transportar vía terrestre hasta CABA para enviarlos al exterior.

La situación es considerada “grave y preocupante” desde el sector exportador pesquero de la Patagonia porque tras la pandemia apareció una variable inesperada que altera la normal operatoria del comercio exterior.

Hay ventas realizadas y no se está pudiendo cumplir con los compromisos comerciales en términos de plazos. Como efecto de la desaceleración económica mundial por la pandemia, las navieras redujeron frecuencias de ingreso a puertos del sur argentino, al punto que antes recalaba uno por semana y ahora entra uno por mes.

Problemática a nivel global

El director del Estudio Aduanero y de Comercio Exterior S.A. (EASE), Fernando Terraza, que oficia de despachante de aduanas de varias empresas pesqueras de la región admitió que la situación “es preocupante y no vemos una solución en el corto plazo”.

“La realidad es que hay un faltante a nivel mundial de contenedores y menor cantidad de barcos de carga. A raíz de la pandemia muchas empresas pararon barcos para contener los costos y mantener sus utilidades”, describió sobre la problemática de fondo a nivel global.

“La actividad naviera recién se está reactivando en el mundo y a su vez se está abarrotando; nosotros no estamos ajenos, somos parte del comercio exterior del mundo y estamos lejos de los centros comerciales”, sostuvo Terraza al explicar “que vengan barcos al sur genera costos extras de fletes que las empresas tienen que pagar y a su vez las navieras sostienen que con los montos de los fletes no cubren sus costos, con lo cual se hace muy difícil”, advierte al tiempo de reconocer que la cuestión no se resolverá en lo inmediato sino que depende de otras variables del comercio internacional.

Demanda de contenedores más voluminosa

Además, el despachante de aduanas mencionó que “justo ahora que tenemos la zafra nacional de langostino estamos compitiendo con otras cargas de nivel nacional como es el caso de los cítricos, que tienen una demanda de contenedores mucho más voluminosa de lo que nosotros requerimos acá. Entonces, las empresas navieras tienen que optar por dónde mandan sus barcos con la mayor utilidad posible”, y eso ha hecho que restrinjan o estiren las frecuencias a los puertos del sur argentino.

Cámaras abarrotadas de langostino

“Es un problema bastante serio el que está atravesando la Patagonia, las cámaras de frío están abarrotadas de pescado. Se está produciendo un cuello de botella. Ahora tenemos un barco que está cargando contenedores el 18 de agosto y el próximo recién en los primeros días de septiembre, con lo cual no alcanza la plazoleta fiscal de Puerto Madryn, que tiene una capacidad de cuatrocientos y pico de contenedores en depósito. Se llena y se satura para almacenar mercadería”, afirmó.

Hasta ahora, en Puerto Madryn son tres las compañías navieras que operan: Hamburg Sud; Maersk y Hapag‑Lloyd, las que registraban un mercante ingresando por semana. Hoy se cuenta con uno o dos por mes y Hapag‑Lloyd podría dejar de operar en los puertos patagónicos.

