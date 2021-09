Aguas turbulentas….

Antinomias de larga data traen por estos dias, algo escrito por José Hernández, quien con fina pluma, llevó a la literatura la vida de un gaucho contándola en primera persona, con sus propias palabras e imbuido de un espíritu campero, Él decía “ los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera…”.

En situaciones que nada bien le hacen a los productos que argentina produce y ofrece al mundo, existen ciertas incongruencias a la hora de posicionarse a un mundo demandante, prolijo y perspicaz, que todo lo absorbe para corregir con precios y políticas de demanda cada acto que nosotros desperdiciamos o nos aferramos por hacerlo cada día peor.

La pesca no escapa a este gran desafío, donde la lucha no es “ los de acá, contra los de allá” sino insertarnos en un mundo complejo y competitivo que si no lo aprovechamos nosotros, lo harán nuestros vecinos.

Mientras el comercio mundial, busca vínculos y puentes para futuros desarrollos, potenciando actividades, parece que estamos inmersos en luchas que cada día nos llevan a alejarnos del mundo, a aislarnos solo en un mercado interno que parece ser siempre para los mismos.

Nuestro país goza de grandes diferencias, que afortunadamente ciertos gobiernos intentan generar los ámbitos para dar a grupos más retraídos e insertarlos en una Patria para todos, buscando tirar una soga a quienes por distintas situaciones no tuvieron oportunidades, por causas que no vienen al análisis.

Lamentable I.

Los concreto es que en los últimos meses, hemos visto -incluso lo hemos reflejado en alguna nota- que por un lado el Reino Unido, busca abrir el juego al mercado mundial de la pesca y el petróleo, a través de un generoso proyecto de construcción de un puerto en aguas profundas en la Capital de Islas Malvinas, cuyo objetivo sea sin dudas la financiación de algo mas ambicioso, como puede ser el control bioceánico natural por el paso de Drake y su proyección a la Antártida y aguas adyacentes riquísimas en proteínas naturales de origen marino.

Lamentable II.

Por el otro lado, un desliz del Sr. Presidente de la República de Chile Ing. Sebastián Piñera Echenique, anunciando en un decreto la ampliación de la plataforma continental, sorprendió a todo el arco político argentino. Los especialistas coinciden en que se trata de una maniobra que, si bien no es candidato, el presidente chileno necesita para fortalecer su posición de cara a las elecciones presidenciales de noviembre en el país trasandino y algunos aseguran que la reavivación de la disputa se encuentra relacionada con la posición ideológica del gobierno argentino, aunque desde Cancillería lo niegan. No obstante, es un embate más hacia la posición soberana, comercial y extractiva argentina.

Lamentable III.

En las ultimas horas, se supo que el Sr. Presidente de la Republica Oriental del Uruguay, Dr. Luis A. Lacalle Pou, confirmo a la oposición de un acuerdo con la Republica Popular de China, por fuera del MERCOSUR, que si bien -prima facie- habla de un tratado para el sector textil, automotor, manufacturero, en el fondo todos sabemos los vínculos carnales que China, su industria pesquera y todo el sudeste asiático tiene, con una base en los muelles de Montevideo, dando cobertura y apoyo logístico a una flota que de no ser así, jamás podría estar operativa con márgenes de rentabilidad a 10.000 millas náuticas de su puerto de origen. Este será un nuevo embate a nuestra querida Argentina.

Con tales antecedentes, y ante disputas que poco sirven para contrarrestar lo que esta sucediendo y en forma acelerada, en los marcos internacionales de alianzas y relaciones comerciales frente a nuestro país; nos encuentra a los argentinos, con una plataforma marina siendo el único caladero en el mundo que ha crecido en los últimos 30 años, con proteína marina natural y salvaje; donde cada provincia y actor importante tiene aspectos nocivos frente a su semejante.

Así lo vimos, vivimos y convivimos desde hace mucho tiempo en disputas internas de congeladores-fresqueros, costeros-buques de altura, Norte-Sur, Mar del Plata-Rawson, etc. etc. etc. cosas que sin dudas son menores a la hora de un avance mundial por mirar con buenos ojos lo que a nosotros casi nos sobra.

No habrá llegado el momento..?, desde el sector pesquero y por tratarse de tantos embates externos hacia nuestro mar, de comenzar a organizarnos y levantar una bandera en común entendiendo que la pesca es una sola y que jamás, para un argentino habrá algo mejor, que otro argentino. Al fin y al cabo, como bien decía Martin Fierro.

