Agrupación 30 de Septiembre difunde sus objetivos

Conformada por marineros de distintas flotas la Agrupación 30 de Septiembre nos hizo llegar un texto que publicamos a continuación:

Ingresar nuevos vocales de todo el interior desde el norte a sur del país, desde ese modo lograremos que nuestros próximos dirigentes sean elegidos con el voto de todos los vocales que representen la mesa, y evitemos elegir a dedo, como se hace habitualmente, cuanto más vocales integren más federal va a ser, de ese modo cada sector podrá traer uno, dos, tres etc., candidato a dirigentes, como secretario general etc., y será votado de ese modo tendremos representación, sin objeción y claridad.

Creación y Memoria

La agrupación 30 de septiembre, fue creada con ideales de renovación y de unión entre diferentes sectores, ya que hemos pasado por muchas cosas dentro de nuestro sindicato, y hoy encontramos un gremio dividido, no por los que tenemos entre 20 y 40 años, todo lo contrario navegamos sin divisiones, hasta que un día exploto, en la sede de capital federal se peleaban un par de dirigentes que no pudieron solucionar un problema interno, que nos afecto mucho, no entendíamos los afiliados que pasaba, ellos desde ese día dividieron a todos por egos, y problemas personales, y nos involucraron en una guerra que la llevamos a los barcos, sin duda tenían mucho conocimiento del cual los afiliados no lográbamos alcanzar, porque estábamos trabajando a bordo, pero ellos no, y hoy estamos intentando revertir y enlazar algo que necesitamos, dirigentes nuevos y que no le mientan a los afiliados, y eso lleva tiempo no vamos a elegir a dedos a nuestro próximo secretario será por votación de la mesa amplia con varios vocales de diferentes sectores y seccionales, eso es federal también tratemos de ver ala mujer como un par nuestro, no solo representando ala mujer.

si todos hubieran hecho su trabajo hoy no estaríamos así.

Desde esta agrupación queremos integrar a todos los afiliados y conseguir que pensemos en todo lo que vivimos todos estos años, y con esperanza y humildad esperar el apoyo de todos.

Fabián Salcedo Presidente, Rivero Ariel Vicepresidente de la Agrupación 30 de Septiembre.

Fuente: https://www.marypescanoticiaspatagonicas.com/