Adelantan cuáles serán los peores meses de la variante Ómicron en Argentina

La fuerte suba de contagios en la Argentina preocupa a las autoridades, que evalúan medidas para evitar la propagación del virus a altas escalas. Aunque, el ex presidente de la Sociedad Argentina de Medicina, Luis Cámera, ya adelantó cuáles serán los peores meses de la nueva variante del Covid-19

La situación sanitaria en la Argentina se agravó en las últimas dos semanas. La suba de contagios de coronavirus preocupan a la ministra de Salud Carla Vizzotti, teniendo en cuenta que la llegada de Ómicron al país puede generar «tensión en los centros de testeo».

Tal es así que, Luis Cámera, ex presidente de la Sociedad Argentina de Medicina, aseguró que la variante sudafricana podría tener un impacto muy fuerte en Argentina durante los primeros meses del 2022. «Tal cual dicen epidemiólogos y expertos a nivel internacional, febrero y marzo serán los peores momentos de la variante Ómicron a nivel mundial y calculo que en Argentina será igual».

Ómicron está presente en la provincia de Córdoba y en la Ciudad de Buenos Aires. En la Provincia, el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, afirmó que en base a cuestiones tecológicas y a test PCR la variante «posiblemente esté presente en poquitos días».

Una de las cuestiones que desembocó en esta situación de aumeno de casos de Covid-19, según indicó Cámera, fue por el nivel de propagación de la nueva variante del virus y, además, «haber abandonado el uso del barbijo fue un error grave».

«Este virus sí desplaza al anterior, cosa que no ha pasado con las otras variantes. Los virus tienen un ciclo, cuando empiezan a decrecer aparece otra variante que venía un porcentaje chiquito, que lo reemplaza. Con este no, Ómicron desplaza al virus Delta», dijo el asesor del Gobierno en diálogo con AM 990.

También, remarcó que Ómicron contagiará a «muchísima gente», inclusive a quienes estén vacunados. Sin embargo, el médico clínico estima que no habrá saturación en las camas de terapia intensiva de los hospitales.

Si bien es cierto que por el momento la nueva variante registra una tasa de mortalidad menor que Delta, por ejemplo, Luis Cámera pidió aguardar por mayor información de la situación en otros países.

El objetivo es «convencer al 25% que no quiere completar el esquema de vacunación y aplicar las dosis de refuerzos», explicó el asesor del Gobierno.

Coronavirus en Argentina hoy

Este lunes, las autoridades sanitarias informaron sobre una fuerte suba de casos de coronavirus. Con 20.263 nuevos contagios, Argentina alcanzó la tercera cifra más alta del segundo semestre del 2021 y ya suma 5.480.305 de contagiados desde el inicio de la pandemia.

Las autoridades evalúan nuevas medidas para contener la circulación del virus. Hace algunos días, Carla Vizzotti afirmó que «se está trabajando en conjunto para poder sostener todas las actividades y el pase sanitario lo que busca es que cada actividad tenga el menor riesgo posible para que se pueda sostener».

Fuente: BAE