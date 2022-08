Acuerdan un 21% de aumento del mínimo en tres tramos: llegará a $57.900 en noviembre

Sindicalistas y empresarios acordaron este lunes una actualización del salario mínimo, vital y móvil del 21% en tres tramos de 7% para el trimestre septiembre-noviembre, con cláusula de revisión del acuerdo ese último mes, por lo que ese haber será de 51.200 pesos en septiembre, de 54.550 en octubre y de 57.900 pesos en noviembre.

Fuente: La Opinión Austral

Lo confirmaron fuentes gremiales, que aclararon que el nuevo valor fue apoyado por la CGT, que la CTA se abstuvo y que la CTA Autónoma rechazó con su voto la propuesta.

Las partes deliberaron en la sesión plenaria del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil para determinar la actualización de ese ingreso y de las prestaciones mínima y máxima por desempleo, con la participación de dirigentes de la CGT, ambas CTA (Autónoma y de los Trabajadores) y la UTEP; de empresarios de las cámaras UIA, CAME, Adeba, Bolsa de Comercio, Coninagro, Fauppa y funcionarios del Ministerio de Economía.

Plenario

La sesión plenaria comenzó antes de las 19 y, en poco menos de una hora, fijó el nuevo ingreso con 30 votos positivos, una abstención y el rechazo de la CTA Autónoma, luego de que durante varias horas deliberaron las Comisiones Técnica y del Salario Mínimo.

El organismo tripartito sesionó bajo la supervisión de los funcionarios del Ministerio de Trabajo y fue nuevamente convocado ante la estampida del proceso inflacionario.

Hasta ahora, el haber mínimo era de 47.850 pesos, y había sido convenido el 16 de marzo en el último encuentro del organismo tripartito, cuando aumentó el 45%.

El Gobierno adelantó el aumento y, desde el 1° de junio, fue de 45.540 pesos y, desde agosto, de 47.850 para los mensualizados, en tanto la hora para los jornalizados era hasta agosto de 239,30 pesos y los montos por desempleo de 13.292 y 22.153 pesos,

El Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil sesionó primero a las 14 con la participación de dos representantes por sector en la Comisión Técnica y, varias horas después, la plenaria de 32 miembros -16 por la parte trabajadora y 16 por la empleadora-, determinó el aumento por videoconferencia.

En el contexto de la negociación hubo un momento de tensión cuando el titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, aceptó el aumento del 21% en tres tramos pero se opuso a revisar el acuerdo en noviembre, lo que produjo varias discusiones, informaron las fuentes gremiales, aunque finalmente desistió de esa posición y aceptó el nuevo diálogo.

El Gobierno nacional había convocado a los integrantes del organismo tripartito, que encabeza el ministro de Trabajo Claudio Moroni, a dos sesiones para el 18 de este mes, pero el encuentro fue postergado hasta este lunes -en acuerdo con la CGT- ante la ausencia en la Argentina de Funes de Rioja.

El nuevo monto del ingreso mínimo no cubre los 111 mil pesos que el propio Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) sostuvo que son necesarios para no ser pobre.

La CTA del docente y diputado nacional del Frente de Todos (FdT) Hugo Yasky se abstuvo a la hora de la votación, la CGT respaldó los nuevos valores y la CTA Autónoma de Hugo Godoy y Ricardo Peidro ratificó su posición histórica y votó en contra del acuerdo.

«Es preciso, aunque sea de forma gradual, convenir un plan de recuperación salarial por lo perdido desde el macrismo y superar el guarismo inflacionario del año, que todas las fuentes estiman en no menos del 90 por ciento. Además, el haber mínimo debe alcanzar a quienes hoy no contempla, como municipales, peones rurales y empleadas domésticas y, aunque no sea el ámbito, hay que establecer el ingreso universal», había dicho Peidro.

Hasta ahora, los montos mínimo y máximo por desempleo eran de 13.292 y 22.153 pesos,

El Gobierno había ratificado en mayo último que «la recuperación del salario es una prioridad y una condición necesaria para que la economía sostenga la actual reactivación».