Verano 2022: provincia por provincia, qué permisos sanitarios se piden para ingresar

Antes de recorrer el país por turismo, conocé qué exige cada distrito para ingresar y realizar actividades dentro de cada uno de ellos.

Con la llegada de la fiestas de fin de año, el verano y las vacaciones, muchos se preguntan qué es necesario antes de viajar: valija, reservas, documentos, pasaje, y en tiempos de pandemia, requisitos sanitarios.

Además de la normativa nacional, cada provincia argentina establece sus propias pautas y permisos para el ingreso de turistas.

QUÉ PERMISOS SANITARIOS NECESITO PARA VACACIONAR EN ARGENTINA

Uno de los requisitos en común es que a partir del primero de enero de 2022, rige el pase sanitario en todo el país.

Para ciertas actividades consideradas de riesgo epidemiológico, todas las personas mayores de 13 años deberán acreditar el certificado de doble vacunación.

Eventos como, asistir a boliches y locales bailables en espacios cerrados, salones de fiestas, viajes de estudiantes, de jubilados o grupales y eventos masivos organizados de más de mil personas en espacios abiertos y cerrados o al aire libre.

Para poder utilizar el pase sanitario , el esquema de vacunación debe haberse completado al menos 14 días antes de la asistencia a la actividad o evento.

Otro requisito que se tiene en común en todas las provincias es que ninguna requiere cuarentena para viajar de una a otra.

Además, varias jurisdicciones solicitan el Certificado Turismo, que se tramita a través de la aplicación Cuidar. Este se trata de un documento en el que se solicitan datos de estadía, tiempo en que se estará en el lugar, entre otros detalles, para poder realizar un seguimiento en caso de que alguna personas contraiga Covid-19.

LOS REQUISITOS PROVINCIA POR PROVINCIA

Córdoba

No requiere PCR negativo ni seguro Covid-19.

El uso de barbijo es obligatorio incluso en espacios abiertos y hay centros de testeo en varios puntos turísticos.

Requiere Certificado Turismo.

El pase sanitario rige desde el 21 de diciembre de 2021 para eventos recreativos, culturales, y deportivos de mas de mil personas y en viajes grupales. No es un requisito para hacer turismo. Los cordobeses lo pueden tramitar a través del Ciudadano Digital.



Provincia de Buenos Aires

No requiere PCR negativo ni seguro Covid-19.

El pase sanitario rige desde el 21 de diciembre de 2021, exclusivamente para las actividades especificadas y no para ingresar.

Para eventos masivos -como ir a la cancha, un recital o un espectáculo al aire libre- se necesita gestionar un permiso. También es necesario para asistir a centros culturales, gimnasios, cines y eventos deportivos masivos; salones de fiestas y boliches, bares y restaurantes y organismos públicos y privados para la realización de trámites.



Ciudad de Buenos Aires

No requiere PCR negativo ni seguro Covid-19.

El uso de barbijo no es obligatorio en espacios al aire libre.

Ciudad de Buenos Aires ofrece la posibilidad de testeos gratuitos para turistas.

No es tampoco necesario el Certificado Turismo ni un permiso de circulación.

Chubut

No requiere PCR negativo ni seguro Covid-19. El único requisito es contar con el Certificado Turismo.

Jujuy

No requiere PCR negativo ni seguro Covid-19.

Para ingresar, la provincia solicita que la persona acredite el esquema de vacunación completo al ingresar. Puede ser en formato físico o digital (a través de la aplicación Mi Argentina).

Requiere Certificado Turismo

El pase sanitario es necesario para eventos masivos, gimnasios y recitales.

Mendoza

No requiere PCR negativo ni seguro Covid-19.

Requiere Certificado Turismo

Misiones

No requiere PCR negativo ni seguro Covid-19.

Requiere Certificado Turismo.

Además, se pide tener la app Misiones Digital y activar la opción “Voy a viajar a Misiones”.

Salta

No requiere PCR negativo ni seguro Covid-19.

Se necesita tener descargada la app Cuidar y tramitar el permiso de circulación.

El pase sanitario se solicita en eventos masivos, gimnasios y recitales.

Requiere Certificado Turismo.

Neuquén

No requiere PCR negativo ni seguro Covid-19.

Se necesita tener descargada la app Cuidar y tramitar el permiso de circulación.

Requiere Certificado de Turismo.

La provincia de Neuquén comenzó un operativo de vacunación en las rutas de ingreso a Zapala, Piedra del Águila, San Martín de los Andes, y en el puente carretero que une Neuquén y la ciudad rionegrina de Cipolletti.

Río Negro

No requiere PCR negativo ni seguro Covid-19.

Solicitan descargar la app Circulación RN.

El pase sanitario es necesario para ingresar a a eventos cerrados de más de 1.000 personas y en locales bailables, pero no se aplicará para fiestas al aire libre.

En caso de viaje grupal se necesita: contar con un PCR con al menos 48 horas previas al viaje. Al momento de abordar el colectivo o el avión, se deberá realizar un test de antígenos a cada persona. Además deberá presentar el carnet de vacunación, con al menos una dosis colocada 21 días antes del viaje.

Catamarca

No requiere PCR negativo ni seguro Covid-19.

Tampoco es necesario el Certificado Turismo ni un permiso de circulación.

Sí se solicita desde el 23 de diciembre de 2021 tener el esquema de vacunación con dos dosis 14 días antes para ingresar a eventos masivos en espacios cerrados o al aire libre.

La Pampa

No requiere PCR negativo ni seguro Covid-19.

Tampoco es necesario el Certificado Turismo ni un permiso de circulación.

Requiere tramitar el permiso de la provincia en este link.

La Rioja

Requiere Certificado Turismo.

Requiere una declaración jurada de la provincia a través de este link.

Es necesario contar con el certificado para circular de la app Cuidar.

Se solicita un certificado de vacunación con una o ambas dosis, en formato digital o en papel. Sino, es necesario un certificado de alta médica de Covid-19.

En caso de no contar con ninguno de los dos, se deberá realizar un PCR con hasta 72 horas de anticipación.

Santa Fe

No requiere PCR negativo ni seguro Covid-19.

Requiere Certificado de Turismo.

Se necesita registrarse en la app de la provincia, donde también se pueden gestionar turnos para testeos.

El pase sanitario es necesario para viajes grupales, ingresos a fiestas, discotecas, eventos masivos de más de mil personas, centros culturales, teatros, cines y gimnasios, casinos y bingos, y realización de trámites presenciales ante organismos públicos provinciales.

San Luis

No requiere PCR negativo ni seguro Covid-19.

Se necesita presentar el DNI para su escaneo y su trazabilidad.

Santiago del Estero

No requiere PCR negativo ni seguro Covid-19.

Tampoco es necesario el Certificado Turismo ni un permiso de circulación.

Se debe completar una declaración jurada para ingresar a la provincia a partir del portal oficial.

El pase sanitario se necesita para el acceso a las actividades y eventos masivos tanto públicos como privados en espacios abiertos y cerrado.

Chaco

No requiere PCR negativo ni seguro Covid-19.

Tampoco es necesario el Certificado Turismo ni un permiso de circulación.

El uso de barbijo sigue siendo obligatorio

Se debe gestionar el Pasaporte Chaco, que registra el estado de salud de las personas. Se solicita mostrarlo en los ingresos a las instituciones y organismos públicos.

Corrientes

No requiere PCR negativo ni seguro Covid-19.

No requiere Certificado Turismo.

Se necesita un permiso de circulación provincial, que se puede tramitar a través de este link.

Se debe presentar: carnet de vacunación -físico o digital- completo, test PCR negativo o un certificado de alta de COVID-19.

Entre Ríos

No requiere PCR negativo ni seguro Covid-19.

Requiere Certificado Turismo.



Formosa

No requiere PCR negativo ni seguro Covid-19.

No requiere Certificado Turismo.

Se solicita un test negativo y tramitar un código QR de salud desde la página del gobierno.

Tucumán

No requiere PCR negativo ni seguro Covid-19.

Se necesita tener descargada la app Cuidar y tramitar el permiso de circulación.

El pase sanitario se necesita para el acceso a eventos masivos, gimnasios y recitales.

En algunos lugares es posible que se solicite un test negativo de Covid-19.

San Juan

No requiere PCR negativo ni seguro Covid-19.

No requiere Certificado Turismo.

Santa Cruz

No requiere PCR negativo ni seguro Covid-19.

No requiere Certificado Turismo.

Se solicita un test negativo de Covid-19.

Se necesita el pase sanitario, siguiendo los lineamientos del Gobierno nacional. Enc aso de no contar con las dos dosis o no se tenga pase sanitario, se deberá tener un PCR negativo realizado con hasta 72 horas de anticipación al inicio del viaje.

Tierra del Fuego

No requiere PCR negativo ni seguro Covid-19.

Requiere Certificado Turismo.