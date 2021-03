8 de marzo: Mujeres de Puerto Deseado se concentran a las 18 en la histórica plaza «La Leonesa».

Cada 8 de marzo se conmemora a nivel internacional el Día de la mujer, este año y bajo la consigna centrada en el liderazgo de las mujeres en la resolución de las problemáticas sociales, Manada Sorora invita a toda la comunidad a participar de la jornada reflexiva que se realizará hoy en La Leonesa a las 18 hs.



En este particular contexto nos concentramos para:

*Reclamar mayor participación e igualdad de las mujeres en relación con los hombres en todos los ámbitos;

*Exigir que la desigualdad de género sea prioridad en la agenda pública y gubernamental;

*Evidenciar todas las formas de violencia a la que somos sometidas y pedir el accionar de la Justicia para el tratamiento efectivo de todas las causas.

*Y también para reivindicar los derechos adquiridos a la actualidad, con la firme convicción de que solo nuestra lucha nos llevará a superar la múltiples injusticias que aún padecemos solo por ser mujeres.



Nos concentramos en La Leonesa para compartir una tarde de reflexión y planificación de acciones futuras como organización. Invitamos a toda la comunidad a ser parte de esta movida basada en la solidaridad y la empatía con las mujeres.



Les pedimos a todos los que quieran participar que cumplan con las medidas de prevención vigentes: uso de tapaboca/ barbijo, respeto del distanciamiento social, uso de solución sanitizante/ alcohol en gel y no compartir mate ni elementos comités con personas que no pertenezcan al grupo conviviente. Entre todos podemos seguir cuidandonos!

Los esperamos!

Fuente: Manada Sorora