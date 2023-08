7° Concurso fotográfico Ambiental: Tiene como lema “Mensaje para el Ambiente”

El Gobierno de Santa Cruz, a través de la Secretaría de Estado de Ambiente, realiza el concurso fotográfico “Mensaje para el Ambiente”, el cual tiene por objetivo promover y concientizar el cuidado de nuestro entorno.

Fuente: AMA Santa Cruz

Asimismo, este certamen busca estimular la creatividad propiciando las producciones artísticas independientes que reflejen acciones concretas que atribuyan positivamente a cumplir la temática.

La convocatoria invita al participante a llevar adelante una mirada más profunda de la realidad que lo rodea, incentiva una comunicación necesaria con su entorno para captar las acciones cotidianas que aportan a un mensaje alentador sobre la protección de nuestro entorno, e interpela a la reflexión.

Asimismo, el eje de lo retratado debe poder comunicar el desafío de expresar mediante imágenes (técnica elegida) un mensaje que motive un cambio de rumbo, una situación de esperanza, una solución, un futuro prometedor, una mejora, una buena práctica, que contagie optimismo, virtud, etc.

De igual manera, puede reflejar una acción individual o colectiva que, a criterio del artista, tenga la capacidad de generar una transformación conducente sobre la concientización, sumando la libertad de aplicar diferentes técnicas fotográficas como collage, fotomontaje, de diferentes tiempos de exposición, artísticas, etc., potenciando así la idea conceptual con mayor claridad.

Además, aquellas fotografías que no cumplan con los criterios mencionados, no serán consideradas por no presentar el espíritu de la convocatoria, como también, no se aceptarán fotografías que hagan alusión directa o indirecta a marcas, nombres de empresas, instituciones, organismos públicos o representen ideales.

Bases y condiciones

Los participantes deberán cumplir los siguientes requisitos:

Ser menores y mayores residentes de la provincia de Santa Cruz (en caso de ganar un menor de edad debe estar acompañado por su padre/madre o tutor).

No podrán participar empleados de la Secretaría de Estado de Ambiente.

Requisitos de la fotografía

Podrán presentarse un máximo de 2 (dos) fotografías por participante. Las fotografías deben reunir las siguientes especificaciones técnicas:

Formato digital PNG, JPG o impreso.

Tamaño de impresión 20 x 30 cm.

Dimensiones en formato digital: máximo tamaño posible.

Título de cada obra y descripción de la misma (lugar donde fue tomada la fotografía).

La fotografía debe ser realizada dentro de la provincia de Santa Cruz.

La antigüedad de la fotografía no tiene relevancia.

La presentación

Las obras deberán adjuntarse en el siguiente formulario https://cutt.ly/cwgjRGa4

La fecha límite de recepción será el día viernes 30 de septiembre del 2023.

Una vez finalizado el plazo de presentación de las imágenes éstas se entregarán al jurado preservando el anonimato del autor.

El jurado

El jurado estará compuesto por los fotógrafos profesionales Verónica Tresguerre, Ivy Perrando Schaller y el Secretario de Estado de Turismo Pablo Godoy.

Fallo del jurado: El fallo del jurado se hará público el día miércoles 11 de octubre de 2023 en el marco del Día Nacional de la Patagonia, se les comunicará a los participantes mediante un correo electrónico y medios gráficos.

Los premios

El primer premio será un voucher por $60.000; el segundo, de $40.000 pesos y el tercer puesto, de $20.000, ambos en efectivo. Los ganadores serán publicados en la página del Gobierno de Santa Cruz https://noticias.santacruz.gob.ar/, y redes sociales, los cuales serán entregados por la Secretaría de Estado de Ambiente, ubicada en El Cano N°260, en fecha a definir.

Asimismo, las fotos ganadoras formarán parte de la galería de imágenes de la página de Gobierno de Santa Cruz.

La información

Ante cualquier consulta o para solicitar mayor información contactarse por las redes sociales Facebook e Instagram: AmbienteSantaCruz, o a través de la página https://www.santacruz.gob.ar/accionesverdes