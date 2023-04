40 años de la Asociación y el homenaje a los compañeros que partieron a navegar otros mares

El jueves 30 de marzo, iniciamos nuestro día en una emotiva ceremonia conmemorando a los compañeros del mar en el Cenotafio del Monumento al Pescador. Con sentidas palabras del Secretario General Jorge Frías y ofrendas florales de familiares y amigos.

Fuente: AACPyPP

Momento del discurso pronunciado por el Secretario General de la AACPyPP, Capitán de Pesca Jorge Frías.

El tenor Antonio Grieco y la Banda de Música del Área Naval Atlántica interpretan el Himno Nacional Argentino.

Tras las palabras de bienvenida, la Banda de Música del Área Naval Atlántica interpretó nuestro Himno Nacional, y el tenor y amigo de los Capitanes de Pesca, Antonio Grieco entonó sus estrofas.

A continuación el Secretario General de la Asociación, Capitán Jorge Frías brindó el único discurso pronunciado en el acto, citando el bello poema de Pablo Neruda, El Mar:

“Necesito del mar porque me enseña,

no sé si aprendo música o conciencia,

no sé si es ola sola o ser profundo

o sólo ronca voz o deslumbrante

suposición de peces y navíos.

El hecho es que hasta cuando estoy dormido

de algún modo magnético circulo

en la universidad del oleaje”.

Y continuó: “No es casualidad que hoy la familia marítima se reúna en este emblemático lugar del Puerto de Mar del Plata.

Aquí se encuentra parte de nuestro pasado, ese pasado que recordamos permanentemente y lo llevamos de manera indeleble en nuestra mente y nuestros corazones.

Todas estas placas no son solo un pedazo de bronce, granito o acrílico. Ellas y sus similares ubicadas en otros puertos como el de Puerto Rawson, son el testimonio vivo que nos recuerda lo peligroso que es nuestra profesión, lo peligroso que es desafiar la naturaleza del mar; la cual al igual que otras, requiere que nos formemos y capacitemos de la mejor manera posible. Siempre en búsqueda de la excelencia académica.

Es por eso que hoy al cumplirse 40 años de la creación de nuestra Asociación, los Capitanes de Pesca no olvidamos a todos aquellos que nos antecedieron, a sus fundadores y familia, y llevamos con nosotros su memoria viva.

Todos nuestros compañeros que evocamos hoy, nos interpelan y nos motivan a seguir trabajando y fortalecer la Asociación Argentina de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca; a luchar incansablemente para dignificar más aún nuestra profesión; y por último a Formarnos y Capacitarnos en la excelencia académica que se merecen todas las mujeres y los hombres que pesquen en el Mar Argentino.

Es por todo ello compañeros capitanes, que los convoco a seguir la estela que nos legaron todos estos lobos de mar que nos antecedieron y nos enseñaron a amar nuestra profesión.

Muchas gracias”.

Con el sentido aplauso de los presentes, la ceremonia continuó con la invitación a familiares y amigos de los marinos pescadores desaparecidos a depositar una flor en el Cenotafio, luego de que el Tesorero de la Asociación Capitán de Pesca Elio Mansilla y el Tesorero de la Obra Social OSPesca Capitán de Pesca Jorge Garavano depositaran la ofrenda floral al pie del Monumento al Pescador.

Para cerrar la emotiva mañana, la ceremonia continuó con la interpretación del Ave María, que nos regaló el Tenor Grieco, seguida del toque de “Oración” por parte de la Banda.

La ceremonia contó con la participación de compañeros asociados, y compañeros capitanes que hoy son empresarios como Yuane Taranto y Roberto Ciccolella, el representante del Consorcio Portuario Gabriel Felizia, Horacio Tettamanti de SPI Astilleros, Miguel Angel Sanchez, Presidente en Polo Productivo de la Región Oceánica Bonaerense y Vicepresidente de ABIN; Luis Ignoto representando a los compañeros de Lanchas Amarillas, Horacio García Rebaque, Presidente de SCIS Medicina Privada; los representantes de gremios hermanos, secretarios generales de SIMAPE Pablo Trueba y de SUPA Mar del Plata Carlos Mezzamico, el jefe del Estado Mayor del Área Naval Atlántica Capitán de Navío Pablo Sasia, el Director de la Escuela Nacional de Pesca Capitán de Navío Daniel Alberto Maldonado, el Jefe de la Prefectura Mar del Plata Prefecto Mayor Rodolfo José Cattáneo, Romina Sánchez de la JST, el Almirante VGM Álvaro Martinez, autoridades de gobierno, demás miembros de la Comisión Directiva, capitanes Dmitri Telega, Walter Gimenez, Roberto Díaz, Enrique De Rosa, los titulares de la Delegaciones de Comodoro Rivadavia, Cap. Omar Roldan, de Rawson, Cap, Héctor Comerio, y representante en Puerto Madryn, Osvaldo Luna; el Director del CESMAr, CN Julio Hoffman, docentes Alejandro Mignone, Mario Peralta, y los asesores legales Dres. Federico Larroy y Jacqueline Jorgensen; familiares de pescadores, además personal de nuestras instituciones AACPyPP, OSPesca y AMPesca.

Cabe destacar que en semanas previas a este acontecimiento, por determinación del Secretario General Jorge Frías y el respaldo de la Comisión Directiva, fue solicitado al Consorcio Portuario el permiso para que la Asociación pudiera iniciar obras de puesta en valor la Plazoleta y Cenotafio de los Pescadores, para lo cual se comenzó por tareas de limpieza, arreglos y pintura, y se proyecta poder incluir mesas y bancos, dado que es un espacio que trabajadores del área portuaria ocupan en sus horas de almuerzo y esperas.