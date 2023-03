1º Encuentro del Consejo Federal de Drogas 2023: la provincia dijo presente

El Gobierno de Santa Cruz, a través de la Secretaría de Estado de Abordaje Integral de Problemáticas de Consumo y Comportamiento (SEAIPCC), participó de un nuevo encuentro de responsables provinciales en materia de atención y prevención de consumos problemáticos realizado por el Consejo Federal de Drogas (COFEDRO), en la provincia de Buenos Aires.

La jornada, que reunió a representantes y autoridades provinciales en la temática, se llevó a cabo en Casa Rosada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Participaron del encuentro, el jefe de Gabinete de la Nación, Agustín Rossi; la ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Kelly Olmos; la secretaria de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación, Gabriela Torres; y lxs representantes de las 24 jurisdicciones del país en materia de consumos problemáticos.

Durante la jornada se presentó el Programa «Fomentar Empleo», una iniciativa articulada con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación para acompañar proyectos laborales en diferentes instancias a personas que están transitando un proceso de atención y acompañamiento en algún dispositivo de la Red Federal Sedronar.

Además, se trabajó en la construcción de un Registro Único de Instituciones habilitadas para tratamientos de internación, acompañados por la titular del Órgano de revisión de la ley de salud mental, María Graciela Iglesias, y los representantes de FONGA, CAAVS y CIPRA, Fabián Tonda, Javier Silberman e Ignacio López, respectivamente.

En representación de la provincia participó el titular de la Secretaría de Estado de Abordaje Integral de Problemáticas de Consumo y Comportamiento, Néstor López, quien explicó que el derecho al trabajo está reconocido y garantizado en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En la Constitución de la Nación Argentina contemplado en los artículos 14, 14bis y 75 inciso 19. Al respecto, indicó: «si alguien con este padecimiento no encuentra trabajo o lo pierde, se interpreta que no tiene ese derecho y justo acá aparece el Programa Fomentar Empleo como garante de este derecho para una población de entre 18 y 64 años que están en tratamiento, y no cuentan con ingresos registrados».

«Realmente un aporte al abordaje integral en la provincia de Santa Cruz, otra herramienta que ayuda en la complejidad, en la contención y en los cuidados de nuestra comunidad”, cerró.